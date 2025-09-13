FOTO ȘI VIDEO Accidentare horror! Fostul dinamovist s-a lovit la cap și a început să se zbată pe teren: verdictul medicilor

Accidentare horror! Fostul dinamovist s-a lovit la cap și a început să se zbată pe teren: verdictul medicilor
Standard Liege a remizat cu KV Mechelen, scor 1-1, în etapa a șaptea din campionatul Belgiei.

accidentareStandard LiegeJosue HomawooDinamoMircea Rednic
Meciul a început cum nu se putea mai prost pentru fosta echipă a lui Mircea Rednic.

Josue Homawoo, accidentare horror în Standard Liege - KV Mechelen

Fostul dinamovist, Josue Homawoo, care a părăsit clubul din Ștefan cel Mare în această vară, a suferit o accidentare îngrozitoare, care a lăsat un întreg stadion fără suflare.

După doar câteva secunde scurse din meciul de la Liege, Josue Homawoo a avut un duel aerian cu Bilal Bafdili. Homawoo s-a lovit puternic în zona capului, și-a pierdut cunoștința înainte de a ateriza și a rămas întins pe gazon. Apoi a început să se zbată puternic, sub privirile îngrozite ale tuturor celor prezenți pe ”Maurice Dufranestadion”.

După ce a primit îngrijiri medicale timp de 10 minute pe teren, Homawoo a părăsit gazonul pe targă, în aplauzele publicului și flancat de jucătorii celor două echipe, lăsându-i pe toți să se întrebe cât de gravă este, de fapt, accidentarea stoperului togolez.

După meci, Vincent Euvrard, antrenorul care o pregătește pe Standard Liege după demiterea lui Mircea Rednic, a oferit mai multe informații despre accidentarea horror a lui Josue Homawoo.

A suferit o comoție și apoi a avut o criză epileptică. Acum se simte mai bine. Este la spital, unde i s-au făcut investigații la gât și la cap. Rezultatele sunt liniștitoare, ținând cont de circumstanțe. Dar va trebui să ne descurcăm fără el o perioadă.

Sincer, a fost ceva ce n-am mai văzut niciodată în cariera mea, nici ca jucător, nici ca antrenor, un jucător întins pe teren timp de cinci sau șase minute fără niciun semn de viață, e ceva ce nu-ți dorești să trăiești vreodată”, a spus Euvrard după meci.

Reacția clubului Standard Liege după accidentarea lui Homawoo

Apoi, în miez de noapte, a venit și reacția oficială a clubului Standard Liege.

Josue Homawoo se află la Urgențe, în cadrul Spitalului Universitar din Liège, unde va rămâne sub observație cel puțin până mâine.

Primele investigații sunt liniștitoare și nu au evidențiat leziuni sau hematoame la nivelul craniului și al vertebrelor cervicale. Investigații suplimentare vor fi efectuate în zilele următoare.

Durata indisponibilității sale va fi evaluată în curând. Îi dorim lui Josue o recuperare rapidă”, se arată în comunicatul oficial al lui Standard Liege.

