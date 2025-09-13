Meciul a început cum nu se putea mai prost pentru fosta echipă a lui Mircea Rednic .

Fostul dinamovist, Josue Homawoo, care a părăsit clubul din Ștefan cel Mare în această vară, a suferit o accidentare îngrozitoare, care a lăsat un întreg stadion fără suflare.

După doar câteva secunde scurse din meciul de la Liege, Josue Homawoo a avut un duel aerian cu Bilal Bafdili. Homawoo s-a lovit puternic în zona capului, și-a pierdut cunoștința înainte de a ateriza și a rămas întins pe gazon. Apoi a început să se zbată puternic, sub privirile îngrozite ale tuturor celor prezenți pe ”Maurice Dufranestadion”.

După ce a primit îngrijiri medicale timp de 10 minute pe teren, Homawoo a părăsit gazonul pe targă, în aplauzele publicului și flancat de jucătorii celor două echipe, lăsându-i pe toți să se întrebe cât de gravă este, de fapt, accidentarea stoperului togolez.

După meci, Vincent Euvrard, antrenorul care o pregătește pe Standard Liege după demiterea lui Mircea Rednic, a oferit mai multe informații despre accidentarea horror a lui Josue Homawoo.

”A suferit o comoție și apoi a avut o criză epileptică. Acum se simte mai bine. Este la spital, unde i s-au făcut investigații la gât și la cap. Rezultatele sunt liniștitoare, ținând cont de circumstanțe. Dar va trebui să ne descurcăm fără el o perioadă.

Sincer, a fost ceva ce n-am mai văzut niciodată în cariera mea, nici ca jucător, nici ca antrenor, un jucător întins pe teren timp de cinci sau șase minute fără niciun semn de viață, e ceva ce nu-ți dorești să trăiești vreodată”, a spus Euvrard după meci.