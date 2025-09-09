Denis Drăguș a fost eroul primei părți, cu două goluri în primele 18 minute, dar apărarea a cedat în fața ciprioților, iar partida s-a terminat 2-2.

Specialiștii de la SofaScore au oferit notele jucătorilor după meci. Denis Drăguș a fost omul partidei, cu 8,7, cea mai mare notă. L-au urmat Horațiu Moldovan, 7,6, și Nicușor Bancu, cu 7.

Dennis Man, Ghiță și Rațiu, cei mai slabi de pe teren!

Andrei Burcă și Marius Marin au primit 6,9, Răzvan Marin a luat 6,8, iar Alexandru Dobre 6,6. Nicolae Stanciu a avut 6,4.

Cei mai slabi de pe teren, potrivit evaluărilor, au fost Andrei Rațiu, Dennis Man și Virgil Ghiță, fiecare cu 6,3. Man a ratat și o ocazie uriașă înainte de pauză, când a scăpat singur cu portarul cipriot.

Dintre rezerve, David Miculescu a primit 6,6, Deian Sorescu 6,5 și Florin Tănase 6,4. Cel mai bun jucător al gazdelor a fost Kastanos, cu 8,1, iar dinamovistul Charalampos Kyriakou s-a ales cu un veritabil 7,2.

