Fotbalistul a și bifat primele evoluții la echipa din Eredivisie și e pe punctul de a-și trece în cont și al treilea joc. PSV o întâlnește sâmbătă seară, de la ora 19:45, pe NEC Nijmegen în a cincea etapă din campionatul Olandei.



Olandezii s-au îndrăgostit de Dennis Man



Jurnaliștii din Olanda au scris despre Dennis Man după mutarea românului la PSV. Aceștia au explicat faptul că internaționalul român este un specialist și că este genul de jucător care aduce un plus odată intrat pe teren.



PSV le-a plătit 8,5 milioane de euro pentru serviciile lui Dennis Man celor de la Parma. Românul este cotat la 10 milioane de euro de site-urile de specialitate.



”După plecarea lui Johan Bakayoko, PSV căuta un nou extrem dreapta. Este de înțeles că Dennis Man (26 de ani) a intrat în vizor. Până la urmă, suprapunerea calităților cu Bakayoko este semnificativă. O analiză a unui jucător de picior stâng, cu la fel de multe puncte forte clare cât și semne de întrebare.



Dennis Man este un specialist. Pune-l pe internaționalul român cu 35 de selecții în banda dreaptă și știi exact ce primești: dribling și viteză. Din plin pe ambele. Modul în care Man își valorifică aceste calități pare să se potrivească bine cu stilul de joc al lui Peter Bosz”, a scris msn.com/nl.



Fotbalistul a fost titular în ambele meciuri ale lui PSV din Eredivisie de când s-a transferat la Eindhoven. A bifat câte o repriză cu Groningen (4-2) și cu Telstar (0-2). Dacă în primul meci a avut o evoluție bună, în al doilea Man a fost mai mult absent.

