Mitrita, prezentat oficial la New York: "Iubesc MINGEA!" De ce a ales un transfer in SUA

Alex Mitrita a fost prezentat oficial de New York City FC, echipa care a platit 9,1 milioane dolari in schimbul sau.

Golgheter in Liga 1 in 2018, Mitrita a ajuns tocmai in SUA, sa se bata cu Zlatan si Rooney in MLS.

Mitrita le-a promis spectacol americanilor. I-a anuntat ca iubeste mingea, iar idolul sau este italianul Giovinco, jucator de profil similar, ce a plecat in aceasta iarna la Al Hilal. "Romanii sunt talentati", le-a facut Mitrita reclama colegilor sai de la nationala Romaniei.

"Este o bucurie foarte mare pentru mine, am ajuns la un nivel ridicat. Nu vreau sa dezamagesc pe nimeni, vreau sa-i fac pe toti cei care au crezut in mine sa fie mandri ca auu facut acest transfer. Nu vreau sa dezamagesc.

Sunt un jucator tehnic, cu viteza, iubesc mingea. Asta e tot. Am urmarit acest campionat de cand a venit Giovinco, e jucatorul meu preferat. Este un grup foarte bun, unde jucatorii tineri pot sa creasca foarte mult, sa-si atinga limitele, e un grup foarte bun, un antrenor spaniol care a fost atat timp secund la echipe foarte mari. E un campionat foarte puternic, nu veneam altfel. E un pas foarte mare si sper sa pot demonstra tot talentul meu si ce pot eu sa arat.

Nu am mai fost in America pana acum, dar nu am venit pentru oras, am venit pentru aceasta oportunitate. Iar cand voi ajunge la New York voi avea multe de vizitat.

Avem o echipa nationala frumoasa, cu jucatori foarte talentati, eu zic ca o sa facem o figura frumoasa si o sa ne calificam mai departe. Romania are jucatori foarte talentati.

Vreau sa o ia pas cu pas, sa dau totul la fiecare meci, iar apoi voi vedea ca am facut si ce trebuie sa mai fac", a spus Mitrita pe site-ul clubului.

Mitrita e antrenat la New York de Domenec Torrent, fostul secund al lui Guardiola la Barcelona, Bayern si Manchester City. Acesta crede ca atacantul roman poate deveni noul star al americanilor.

"Suntem foarte fericiti ca Alexandru a semnat, era una dintre principalele noastre tinte, e foarte periculos in atac, mai ales in situatiile 1 vs. 1. A avut un extraordinar in Romania, are experienta si in Europa. Stim ca poate deveni un lider al atacului nostru", a spus si antrenorul lui New York City, Domenec Torrent.