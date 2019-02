"Asteptarile sunt foarte mari, e considerat inlocuitorul lui David Villa!" Mesaj pentru Mitrita de la arbitrul roman din MLS

Alexandru Mitrita a plecat in Major League Soccer, acolo unde este vazut ca un adevarat star! O spune chiar arbitrul roman, Sorin Stoica, cel care i-a transmis un mesaj lui Mitrita prin intermediul site-ului nostru.

"Welcome to MLS Mitrita!!! Personal chiar ma bucur pentru ca acest transfer s-a realizat si Romania are inca un reprezentant aici, in America. Sunt sigur ca acest transfer e un pas inainte pentru el ca jucator, dar pana la urma urmei depinde de el ce va face din aceasta oportunitate. Pe aici este dat ca inlocuitorul lui David Villa, care a plecat in Japonia... deci asteptarile sunt foarte mari.



Cu multa seriozitate si profesionalism din partea lui Mitrita, acest transfer poate fi un castig atat pentru el, pentru NYCFC, dar si pentru echipa nationala a Romaniei si de ce nu si o deschidere a fotbalistilor romani catre fotbalul de aici. Sunt foarte multi jucatori aici, in MLS, care merg regulat si joaca la echipele lor nationale in Europa, America Centrala si de Sud.



MLS a demostrat in aceasta ultima perioada ca poate fi o rampa de lansare catre mari cluburi din Europa (vezi transferul de ieri al lui Almiron la Newcastle, plus cativa tineri care au semnat cu FC Bayern Munich in ultimele cateva luni ). Au ramas in urma zilele cind soccer-ul era doar un sport in America. Acum e deja adevaratul Fotbal si in America. Mult success Mitrita!!!" a fost mesajul arbitrului roman, Sorin Stoica, trimis catre www.sport.ro.

