Craiova are MILIOANE si ameninta Liga 1 cu teancurile de la seici! Ce spune Mangia despre inlocuitorul lui Mitrita

Craiova a luat 8 milioane dupa transferul lui Mitrita la New York City.

Oltenii vor ramane cu ceva mai mult de 5, dupa ce vor plati 20% din suma catre fostul club al lui Mitrita, Pescara, si ii vor da fotbalistului procentul sau din clauza de reziliere.

Mangia nu e speriat de pierderea celui mai important jucator al sau. Are solutii de inlocuire in lot! Nu e exclus nici ca CSU sa mai aduca jucatori iarna asta. Tandia si Ionita sunt pe placul antrenorului italian. Mangia nu crede ca jocul echipei va fi afectat de pierderea lui Mitrita.

"Echipa asta stie sa joace 2-3 sisteme de joc. Nu ne schimbam stilul. Pot fi lucruri diferite, dar nu e o problema, trebuie sa gasim solutii. Vom vedea cum stam. Probabil, vor fi alte solutii in mercato. Vedem. Daca va fi o solutie buna, sigur... Nu vorbesc de Ionita, e de la alta echipa, nu-mi place sa discut. In Romania sunt jucatori buni, sa vedem ce gasim. Tandia e un jucator bun, dar nu e elegant sa discut de fotbalisti de la alte echipe. Vom vedea ce se intampla. Totul se decide acum. 5 penalty-uri ratate inseamna multe puncte in minus. Dar mergem inainte!", a spus Mangia la Digisport.