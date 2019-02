Mitrita, intampinat de un roman in MLS: "O sa fie rivalitate, sper sa-i batem si anul asta!"

Alexandru Mitrita a plecat in Statele Unite, la New York City FC.

Andreas Ivan joaca la New York Red Bulls, rivala din oras a lui New York City FC, si este incantat ca va mai avea un roman in MLS. Il cunoaste pe Mitrita de la nationala U21, dar nu a mai vorbit cu el de atunci.

"Am auzit despre transfer. Ii doresc succes. Aici o sa gaseasca adevarati profesionisti si conditii excelente. Il cunosc de la nationala U 21 a Romaniei. Nu am mai vorbit cu el de atunci", a povestit Andreas Ivan pentru SPORT.RO.

Romanul din MLS stie ce-i trebuie lui Mitrita sa se integreze bine in State si se ofera sa-l ajute cu tot ce are nevoie.

"Eu m-am integrat foarte bine la Red Bulls. Cred ca nu-i va fi greu, daca stie limba engleza. Oamenii o sa-l primeasca foarte bine.

Eu am crescut in Germania de la 2 ani, intr-o lume cosmopolita. Nu simt nevoia sa fiu inconjurat de romani. Cunosc o familie de romani cu care m-am imprietenit aici si care m-au ajutat. Daca o sa ne intilnim si are nevoie de ceva, m-as bucura sa-i fiu de ajutor", a spus Ivan din MLS.

Totusi, Andreas Ivan stie ca rivalitatea va ramane intre cele doua echipe, iar in acest caz nu va tine cont ca are in fata un roman.

"Sigur ca e rivalitate. Echipe cu orgolii multe. Doar in plan sportiv. Sper sa fim mai buni decit ei si anul acesta", a spus Andreas Ivan pentru SPORT.RO.