Oferta de la un club urias pentru Mitrita, totul a picat in ultimul moment: "Nici la nationala nu stiu daca mai vine!"

Craiova a facut transferul anului in Liga 1. L-a vandut cu 8 milioane pe Mitrita la New York City.

Mitrita putea ajunge in Spania, la Villarreal, anul trecut, anunta Gica Craioveanu. Chiar el l-a propus! Craioveanu nu crede ca lui Mitrita ii va fi usor sa mai vina la nationala din Statele Unite.

"M-a surprins si nu m-a surprins ca a plecat. Eu vorbisem la Villarreal anul trecut pentru pitic. Le placea foarte mult. Nu s-a facut transferul poate din cauza baiatului presedintelui, el comanda acum in club. Suma de transfer in America e foarte mare, contractul e si el foarte bun. Mitrita are un viitor foarte bun. Are 23 de ani, e greu sa gasesti un jucator ca el care sa faca diferenta. O sa fie foarte greu pentru el la inceput. Suma de transfer a fost mare, randamentul lui trebuie sa fie foarte bun. Va fi greu sa mai vina la nationala si pentru el, si pentru Stanciu. E stil de joc diferit, nu stiu daca a fost cea mai buna solutie pentru viitorul lui.

Aici era echipa nationala, putea ajunge la o echipa mare in Europa. La noi, toata echipa juca pentru Mitrita. Si el pentru echipa, sunt de acord, dar el avea foarte, foarte mare influenta in joc. Sa vedem daca si acolo vor juca pentru el! Hagi a fost la Real, era printre cei mai buni din lume, dar fiecare juca pentru el, sa straluceasca el!", a spus Craioveanu la PRO X.