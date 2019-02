"I'm here!" Mitrita, prezentat OFICIAL! Clipul facut de milionarii din New York pentru DIAMANTUL Craiovei

Mitrita e OFICIAL jucatorul lui New York City FC!

Transferul-record al Craiovei aduce in Liga 1 o suma uriasa! CSU incaseaza 8 milioane de euro in schimbul lui Mitrita.

Atacantul de 23 de ani, adus pentru numai 800 000 de la Pecara acum un an, va castiga si el bine in America. Seicii care controleaza clubul, aceeasi cu cei din fruntea lui Manchester City, ii dau un salariu de peste un milion de dolari!

Mitrita ia bani si din suma uriasa primita de Craiova. Are un procent asigurat din clauza de reziliere, la fel ca Pescara. Italienii se aleg cu 1,6 milioane in urma oficializarii afacerii.

Mitrita, capitan la Craiova dupa plecarea lui Alex Baluta la Slavia Praga, in vara, are 13 goluri marcate in acest sezon.