FOTO | Mitrita a revenit in Romania: va fi prezent la Craiova - CFR! Motivul pentru care a refuzat sa vorbeasca despre transferul in America

Alexandru Mititra a revenit in Romania.

Mitrita va fi prezent duminica seara la meciul dintre Craiova si CFR Cluj. Fostul atacant al Craiovei va da lovitura pe start la derby-ul etapei si isi va lua "Ramas bun!" de la fanii olteni.

La revenirea in Romania, Mitrita nu a dorit sa vorbeasca cu presa. New York City FC nu i-a organizat o conferinta de prezentare oficiala, motiv pentru care Mitrita nu poate discuta deocamdata din postura de jucator al echipei americane.

Alexandru Mitrita este cel mai scump transfer realizat vreodata de Craiova. Americanii au platit 7,4 milioane de euro in schimbul romanului. Mitrita a semnat un contract pe 4 ani cu New York City FC si va castiga in Statele Unite ale Americii, progresiv, intre 1,2 milioane si 1,8 milioane de euro pe sezon.