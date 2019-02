Mitrita, asteptat ca un SUPER STAR in America: va fi prezentat dupa SuperBowl! Reactiile fanilor

Transferul lui Mitrita la New York City FC a intrat in linie dreapta.

Jucatorul roman a trecut cu bine vizita medicala si a ajuns la Abu Dhabi, in Emiratele Arabe Unite, acolo unde formatia din MLS are cantonamentul. Potrivit Fanatik, Mitrita va fi prezentat oficial la inceputul saptamanii viitoare. Oficialii clubului american au luat aceasta decizie pentru a nu suprapune prezentarea lui Mitrita cu SuperBowl, evenimentul anului in plan sportiv in Statele Unite ale Americii.

Fanii abia asteapta sa-l vada la lucru pe roman. Suporterii lui New York City FC sunt entuziasmati de noul transfer, dar au descoperit si o mica problema: nu stiu cum sa-i scrie corect numele.

"Sa-i dam o sansa lui Mitrita, baiatul stie cu mingea. Abia astept sa-l vad", a scris unul dintre fani pe retelele de socializare. "Ca sa stie toata lumea, numele lui Alexandru Mitrita va fi greu de scris corect", a punctat un alt suporter. "Nu stiu foarte multe despre Mitrita, dar imi place de el din ce am vazut in clipurile video de pe internet. Ma bucur ca semneaza cu noi. Nici de Maxi nu stiam prea multe si am devenit un fan al lui", a reactionat un alt fan.