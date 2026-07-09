Internaționalul român de tineret, aproape de transfer după ce clubul său a cerut 10.000.000 de €

Internaționalul român de tineret, aproape de transfer după ce clubul său a cerut 10.000.000 de € Stranieri
Alexandru Hațieganu
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Umit Akdag este aproape să prindă un transfer foarte important pentru cariera sa. 

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Din articol

Fundașul central Umit Akdag (22 de ani) și-a dat acordul să semneze cu Beșiktaș, potrivit presei din Turcia.

Umit Akdag s-ar fi înțeles cu Beșiktaș 

Sursa citată a transmis că Alanyaspor, clubul de care încă aparține Akdag, i-a stabilit prețul de 10.000.000 de euro fostului internațional român U21 (10 selecții și două goluri). 

Până acum, Akdag a evoluat pentru trei cluburi: Alanyaspor, Goztepe și FC Toulouse. 

Umit Akdag a avut un sezon solid în Superliga din Turcia, în care a adunat 36 de meciuri, un gol și trei pase decisive. 

Umit Akdag a ales Turcia: „Am fost chemat de România în fiecare pauză internațională, dar nu am mers”

Născut la București din părinți turci, Akdag a ales să reprezinte România la nivelul naționalei U21. A participat inclusiv la Campionatul European din 2025.

Într-un interviu acordat pentru HT Spor, după ce Turcia și România s-au înfruntat în play-off-ul pentru Cupa Mondială, Akdag a lăsat de înțeles că preferă să evolueze pentru Turcia.

„Selecționerul Lucescu a venit să mă vadă în luna septembrie, am discutat și a vrut să mă aducă la naționala României. Deși am primit invitația de a juca pentru România în fiecare pauză internațională, nu am mers.

Poate nu am spus verbal ce prefer, Turcia sau România, dar cei care mă cunosc își dau seama care este naționala mea de suflet”, a spus Akdag.

  • 6.000.000 de euro este cota sa de piață, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.
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