„Tricolorii” vor întâlni Turcia pe 26 martie, la „Beșiktaș Park” din Istanbul. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro, de la ora 19:00.

Înainte meciului decisiv, Umit Akdag, fost internațional „tricolor” U21, ar fi luat decizia finală în cazul țării pe care vrea să o reprezinte la nivel de seniori.

Născut la București din părinți turci, fundașul celor de la Alanyaspor are dublă cetățenie și ar fi gata să reprezinte naționala „Semilunei”, anunță publicația Haber Global.

Umit Akdag ar fi respins oferta României

Potrivit sursei citate, stoperul înalt de 1,92m ar fi refuzat oficial oferta venită din partea FRF, motivul fiind dorința sa arzătoare să reprezinte trupa antrenată de Vincenzo Montella.

”Umit Akdag, care a primit o invitație din partea echipei naționale a României, a respins oferta deoarece dorea să joace pentru echipa națională a Turciei.

Fotbalistul care nu a fost convocat în echipa națională a Turciei de către Vincenzo Montella, a refuzat oferta echipei naționale a României pentru a putea reprezenta Turcia.

Umit Akdag, fundașul care evoluează la Alanyaspor în Super Lig, a refuzat oficial cea mai recentă invitație pe care a primit-o”, au notat turcii.