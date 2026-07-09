STERE ADAMACHE

Pe 9 iulie 1978, portarul Stere Adamache a murit înecat în Dunăre, la doar 36 de ani. Acesta era născut la Galați și se afla în concediu în comuna Crișan din Delta Dunării, unde locuiau socrii săi, iar decesul său a surprins, pentru că era considerat un foarte bun înotător, care trecea deseori fluviul înot. Tragedia s-a produs sub ochii mai multor martori, iar misterul morții sale a rămas nedezlegat în cei aproape 50 de ani scurși de la acest tragic eveniment, pentru că autopsia a concluzionat că nu suferea de nicio afecțiune medicală.

"Baronul" a evoluat la echipele Siderurgistul Galați (1960-1962), Viitorul București (1962-1963) și Steagul Roșu Brașov (1963-1977), iar în palmaresul său se găsește titlul european U17 (1962) și Ordinul Muncii al RSR. A strâns 7 selecții pentru România, fiind titular în toate cele trei meciuri de la Campionatul Mondial din 1970, în care "tricolorii" au jucat împotriva Angliei, Cehoslovaciei și Braziliei. S-a remarcat prin reflexe excepționale și un plasament impecabil, fiind considerat unul dintre marii goalkeeperi din istoria fotbalului românesc și o legendă pentru suporterii lui FC Brașov, pentru că a refuzat în numeroase rânduri oferte de la marile cluburi bucureștene și a rămas fidel clubului de sub Tâmpa.

GABRIEL MUREȘAN

Pe 9 iulie 2026, a fost anunțat că fostul mare fotbalist Gabriel Mureșan, care era primarul comunei Apold (jud. Alba), s-a înecat la doar doar 44 de ani, într-un lac situat la ieșirea din localitatea Șaeș spre Apold, conform unui comunicat emis de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Mureș. Mureșan a fost scos din apă, însă, în ciuda manevrelor de resuscitare și a eforturilor medicilor, fostul internațional nu a mai putut fi salvat.

În cei șase ani petrecuți la CFR Cluj (2007-2013), cea mai bună perioadă a carierei sale, Mureșan a cucerit trei titluri de campion în Liga 1 (2008, 2010, 2012), trei Cupe ale României (2008, 2009, 2010) și două Supercupe ale României (2009, 2010) și a jucat în grupele Champions League. De-a lungul carierei, "Muri" a mai jucat pentru Gaz Metan Mediaș (2004-2005), Gloria Bistrița (2005-2007), Tom Tomsk (2013-2014) și ASA Tg. Mureș (2024-2017), strângând 9 selecții pentru reprezentativa României și rămânând în percepția fanilor ca unul dintre cei mai buni mijlocași români ai generației sale.