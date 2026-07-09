Primăria Comunei Apold, acolo unde Mureșan era primar în al doilea ”mandat”, a făcut anunțul decesului său joi dimineață. Mai mulți foști colegi au reacționat deja, devastați de pierderea fostului internațional.

Potrivit ISU Mureș, fostul mijlocaș a decedat într-un lac situat între localitățile Șaeș și Apold. Echipajele de intervenții i-au efectuat manevrele de resuscitare, dar fără succes.

Ștefan Gadola, șocat de moartea lui Gabi Mureșan: ”Este cumplit”

După mesajul postat de CFR Cluj, clubul la care Mureșan a obținut cele mai importante performanțe din cariera sa de fotbalist, Sport.ro l-a contactat pe Ștefan Gadola, unul dintre acționarii echipei, șocat de vestea primită în această dimineață.

„Este extrem de trist ce s-a întâmplat. M-a surprins, m-a șocat vestea la 7 dimineața, când mi s-a spus. Este cumplit. Era tânăr, era voinic. Te lovea locomotiva, așa era de tare.

E o întâmplare tragică, foarte tragică. Și faptul cum s-a întâmplat este cumplit”, a spus Ștefan Gadola, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Gabi Mureșan a câștigat trei titluri, trei Cupe ale României și două Supercupe cu CFR Cluj. În palmaresul său se mai adaugă încă o Supercupă a României, cucerită cu ASA Târgu Mureș.

Gaz Metan, Gloria Bistrița și ASA Târgu Mureș sunt cluburile pentru care a mai jucat Gabi Mureșan.

Singura experiență a lui Mureșan în străinătate a fost în Rusia, la Tom Tomsk.

Comunicatul ISU Mureș după decesul lui Gabi Mureșan

"În cursul serii de miercuri, pompierii militari ai Detașamentului Sighișoara au fost solicitați să intervină pentru căutarea unei persoane posibil înecate într-un lac situat la ieșirea din localitatea Șaeș spre Apold. La fața locului au fost mobilizate o autospecială de intervenție, o autospecială de primă intervenție și comandă, o barcă pneumatică și un echipaj SMURD, iar ulterior a fost solicitat și sprijinul unui echipaj Salvamont Mureș.

Victima a fost extrasă din apă, iar salvatorii au început imediat manevrele de resuscitare. Ulterior, aceasta a fost transportată de urgență la Unitatea de Primiri Urgențe Târgu Mureș cu o ambulanță SMURD.

Din păcate, în ciuda eforturilor depuse de echipele medicale, primarul Gabi Mureșan a pierdut lupta pentru viață", se arată în comunicatul ISU Mureș