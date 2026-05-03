Ianis Hagi, o „umbră“, Umit akdag, suspendat! Probleme mari pentru românii de la Alanyaspor

Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

Formația din Superliga turcă are o serie dezolantă de rezultate.

La cum încheie sezonul Alanyaspor, echipa lui Ianis Hagi (27 de ani) și Umit Akdag (22 de ani), jucătorii ar cam trebui să zică mersi că nu mai sunt decât două etape de disputat!

Cifrele celor de la Alanyaspor sunt extrem de slabe: în ultimele 12 meciuri oficiale, echipa are... o singură victorie! Aceasta a venit pe 18 martie: 5-0 cu Kocaelispor. În rest, au fost 5 remize și 6 înfrângeri. 

Astăzi, în antepenultima etapă din Superliga turcă, Alanyaspor a remizat, în deplasare, cu Antalyaspor: 0-0. Ceea ce înseamnă că Alanyaspor și-a asigurat rămânerea în prima ligă și pentru sezonul 2026-2027. Cu două runde înainte de final, echipa e pe 12, la șase puncte de poziția a 16-a, prima care duce în liga a doua. Dar golaverajul e în favoarea echipei lui Hagi jr și Umit Akdag.

Ianis Hagi, prestații șterse în ultimele săptămâni, la Alanyaspor

Ianis Hagi, cifre slabe. Umit Akdag, suspendat pentru cumul de cartonașe

În meciul de astăzi, Antalyaspor – Alanyaspor (0-0), fundașul Umit Akdag a fost titular și integralist. El a fost notat cu 6,6 de Flashscore, dar a devenit suspendat pentru meciul următor, după „galbenul“ primit, în minutul 45+1.

Ianis Hagi, în schimb, a început meciul pe banca de rezerve. A fost introdus pe teren, în minutul 77, dar nota sa, 6,5, a fost sub media echipei (6,8). Cât a fost pe gazon, mijlocașul român a avut o acuratețe a paselor de 87% (13 din 15), a atins mingea de 20 de ori, dar n-a reușit niciun dribbling.

Hagi s-a întâlnit la Craiova cu Mihăilă și a greșit drumul: "Ce faci, mă, ești bine?
