Ianis Hagi, o „umbră“, Umit akdag, suspendat! Probleme mari pentru românii de la Alanyaspor

La cum încheie sezonul Alanyaspor, echipa lui Ianis Hagi (27 de ani) și Umit Akdag (22 de ani), jucătorii ar cam trebui să zică mersi că nu mai sunt decât două etape de disputat!

Cifrele celor de la Alanyaspor sunt extrem de slabe: în ultimele 12 meciuri oficiale, echipa are... o singură victorie! Aceasta a venit pe 18 martie: 5-0 cu Kocaelispor. În rest, au fost 5 remize și 6 înfrângeri.

Astăzi, în antepenultima etapă din Superliga turcă, Alanyaspor a remizat, în deplasare, cu Antalyaspor: 0-0. Ceea ce înseamnă că Alanyaspor și-a asigurat rămânerea în prima ligă și pentru sezonul 2026-2027. Cu două runde înainte de final, echipa e pe 12, la șase puncte de poziția a 16-a, prima care duce în liga a doua. Dar golaverajul e în favoarea echipei lui Hagi jr și Umit Akdag.