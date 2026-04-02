Născut la București din părinți turci, Akdag a ales să reprezinte România la nivelul naționalei U21. A participat inclusiv la Campionatul European din 2025, însă ulterior nu a oferit un răspuns clar în legătură cu prima reprezentativă.

Umit Akdag alege Turcia: "Am fost chema de România în fiecare pauză internațională, dar nu am mers"

Într-un interviu acordat pentru HT Spor după ce Turcia și România s-au înfruntat în play-off-ul pentru Cupa Mondială, Akdag a spus că a refuzat convocările lui Mircea Lucescu din ultimele luni și a lăsat de înțeles că preferă să evolueze pentru Turcia.

"Selecționerul Lucescu a venit să mă vadă în luna septembrie, am discutat și a vrut să mă aducă la naționala României. Deși am primit invitația de a juca pentru România în fiecare pauză internațională, nu am mers.

Poate nu am spus verbal ce prefer, Turcia sau România, dar cei care mă cunosc își dau seama care este naționala mea de suflet", a spus Akdag.

Akdag nu a fost nici în lotul Turciei pentru play-off-ul Cupei Mondiale în urma căruia echipa lui Vincenzo Montella a obținut calificarea la turneul final. Întrebat dacă se aștepta la o convocare în această pauză internațională, fundașul central a răspuns: "Aveam așteptări, sincer să fiu. Cred că am avut prestații bune și aș fi meritat. Dar nu s-a întâmplat. Sper că data viitoare voi reuși".

Umit Akdag a strâns 30 de meciuri în acest sezon și a marcat un gol pentru Alanyaspor, formație din Super Lig la care evoluează și Ianis Hagi.