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Echipa de fotbal Ipswich Town, nou-promovată în Premier League, l-a transferat pe atacantul brazilian Emersonn Correia da Silva de la Toulouse cu un contract de cinci ani, au anunţat miercuri ambele cluburi, conform Reuters.

Emersonn Correia, primul transfer sub noul antrenor Gary O'Neil

Atacantul de 21 de ani devine prima achiziţie sub noul antrenor Gary O'Neil, alăturându-se pentru o sumă record de transfer de 30 milioane euro, potrivit presei britanice.

„Sunt foarte mândru să semnez pentru Ipswich Town. A juca în Premier League este ceva la care am visat întotdeauna şi ştiu că am ales clubul perfect cu care să fac asta.

Voi da totul pentru echipă de fiecare dată când joc şi abia aştept să încep şi să-mi cunosc noii coechipieri, precum şi suporterii", a declarat Emersonn într-un comunicat al clubului.

Cum s-a descurcat Emersonn la Toulouse

Emersonn a marcat şapte goluri în 31 de apariţii în singurul său sezon la Toulouse, după ce s-a alăturat clubului francez în septembrie anul trecut. Înainte de a se muta în Franţa, atacantul a disputat 13 meciuri pentru clubul brazilian Athletico Paranaense şi a petrecut o perioadă la echipa turcă Goztepe.

Ipswich îşi va deschide campania în Premier League împotriva lui Sunderland pe 22 august, revenind în elită după un sezon petrecut în Championship.

Agerpres