FOTO Universitatea Craiova, 99% în Champions League! Ce s-a întâmplat în celelalte meciuri

Universitatea Craiova, 99% în Champions League! Ce s-a întâmplat în celelalte meciuri Liga Campionilor
SPORT.RO
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Oltenii au început perfect campania europeană.

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Universitatea CraiovaML VitebskChampions Leaguestefan baiaramAssad Al-Hamlawisteven nsimba
Din articol

Universitatea Craiova a învins echipa belarusă ML Vitebsk cu scorul de 4-1 (3-1), miercuri seara, pe Stadionul Municipal din Mezokovesd (Ungaria), în prima manşă a turului întâi preliminar al Ligii Campionilor.

Campioana României s-a impus fără probleme, prin golurile marcate de Ştefan Baiaram (4), Assad Al Hamlawi (24 - penalty, 44 - penalty) şi Steven Nsimba (90+4), făcând un pas mare spre turul al doilea preliminar. Golul de onoare al învinşilor a fost înscris de Valeri Gromîko (20).

Conform statisticienilor de la Football Meets Data, Universitatea Craiova este acum cotată cu 99% șanse să continue aventura în Champions League.

Ce s-a întâmplat în celelalte meciuri din turul 1 preliminar al Ligii Campionilor

Iberia 1999 Tbilisi, campioana Georgiei, s-a impus cu scorul de 3-2 pe terenul echipei estoniene Flora Tallinn, miercuri, în prima manşă din turul întâi preliminar al Ligii Campionilor la fotbal.

La georgieni a jucat şi fundaşul luxemburghez Vahid Selimovic (ex-FC Hermannstadt). Şi la Flora a evoluat un fost jucător de la FC Hermannstadt, Ilja Antonov, trecut și pe la Corvinul Hunedoara.

Petrocub Hînceşti, campioana Moldovei, a remizat acasă cu Egnatia, deşi albanezii au jucat în inferioritate numerică în repriza a doua.

Rezultatele înregistrate în prima manşă a turului întâi preliminar din Liga Campionilor:

Marţi

Sabah FC (Azerbaidjan) - The New Saints FC (Ţara Galilor) 2-0

Floriana FC (Malta) - Shamrock Rovers FC (Irlanda) 2-0

Lincoln Red Imps FC (Gibraltar) - Inter Club d'Escaldes (Andorra) 3-1

SS Tre Fiori FC (San Marino) - Larne FC (Irlanda de Nord) 0-1

FC Ararat-Armenia (Armenia) - Riga FC (Letonia) 2-0

FC Vardar Skopje (Macedonia de Nord) - KuPS Kuopio (Finlanda) 0-2

FK Kauno Zalgiris (Lituania) - FC Drita (Kosovo) 1-1

FK Borac Banja Luka (Bosnia-Herţegovina) - PFC Levski Sofia (Bulgaria) 1-1

Vikingur Reykjavik (Islanda) - ETO FC Gyor (Ungaria) 1-0

KI Klaksvik (Feroe) - FC Atert Bissen (Luxemburg) 2-1

Miercuri

ML Vitebsk (Belarus) - Universitatea Craiova (România) 1-4

FC Petrocub Hînceşti (Moldova) - KF Egnatia (Albania) 1-1

FC Flora Tallinn (Estonia) - FC Iberia 1999 Tbilisi (Georgia) 2-3

FC Kairat Almaty (Kazahstan) - FK Sutjeska Niksic (Muntenegru) 2-1

Meciurile din manşa secundă se vor juca pe 14 şi 15 iulie. Agerpres

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