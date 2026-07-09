Universitatea Craiova a învins echipa belarusă ML Vitebsk cu scorul de 4-1 (3-1), miercuri seara, pe Stadionul Municipal din Mezokovesd (Ungaria), în prima manşă a turului întâi preliminar al Ligii Campionilor.

Campioana României s-a impus fără probleme, prin golurile marcate de Ştefan Baiaram (4), Assad Al Hamlawi (24 - penalty, 44 - penalty) şi Steven Nsimba (90+4), făcând un pas mare spre turul al doilea preliminar. Golul de onoare al învinşilor a fost înscris de Valeri Gromîko (20).

Conform statisticienilor de la Football Meets Data, Universitatea Craiova este acum cotată cu 99% șanse să continue aventura în Champions League.