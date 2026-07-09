Universitatea Craiova a învins echipa belarusă ML Vitebsk cu scorul de 4-1 (3-1), miercuri seara, pe Stadionul Municipal din Mezokovesd (Ungaria), în prima manşă a turului întâi preliminar al Ligii Campionilor.
Campioana României s-a impus fără probleme, prin golurile marcate de Ştefan Baiaram (4), Assad Al Hamlawi (24 - penalty, 44 - penalty) şi Steven Nsimba (90+4), făcând un pas mare spre turul al doilea preliminar. Golul de onoare al învinşilor a fost înscris de Valeri Gromîko (20).
Conform statisticienilor de la Football Meets Data, Universitatea Craiova este acum cotată cu 99% șanse să continue aventura în Champions League.
Ce s-a întâmplat în celelalte meciuri din turul 1 preliminar al Ligii Campionilor
Iberia 1999 Tbilisi, campioana Georgiei, s-a impus cu scorul de 3-2 pe terenul echipei estoniene Flora Tallinn, miercuri, în prima manşă din turul întâi preliminar al Ligii Campionilor la fotbal.
La georgieni a jucat şi fundaşul luxemburghez Vahid Selimovic (ex-FC Hermannstadt). Şi la Flora a evoluat un fost jucător de la FC Hermannstadt, Ilja Antonov, trecut și pe la Corvinul Hunedoara.
Petrocub Hînceşti, campioana Moldovei, a remizat acasă cu Egnatia, deşi albanezii au jucat în inferioritate numerică în repriza a doua.
Rezultatele înregistrate în prima manşă a turului întâi preliminar din Liga Campionilor:
Marţi
Sabah FC (Azerbaidjan) - The New Saints FC (Ţara Galilor) 2-0
Floriana FC (Malta) - Shamrock Rovers FC (Irlanda) 2-0
Lincoln Red Imps FC (Gibraltar) - Inter Club d'Escaldes (Andorra) 3-1
SS Tre Fiori FC (San Marino) - Larne FC (Irlanda de Nord) 0-1
FC Ararat-Armenia (Armenia) - Riga FC (Letonia) 2-0
FC Vardar Skopje (Macedonia de Nord) - KuPS Kuopio (Finlanda) 0-2
FK Kauno Zalgiris (Lituania) - FC Drita (Kosovo) 1-1
FK Borac Banja Luka (Bosnia-Herţegovina) - PFC Levski Sofia (Bulgaria) 1-1
Vikingur Reykjavik (Islanda) - ETO FC Gyor (Ungaria) 1-0
KI Klaksvik (Feroe) - FC Atert Bissen (Luxemburg) 2-1
Miercuri
ML Vitebsk (Belarus) - Universitatea Craiova (România) 1-4
FC Petrocub Hînceşti (Moldova) - KF Egnatia (Albania) 1-1
FC Flora Tallinn (Estonia) - FC Iberia 1999 Tbilisi (Georgia) 2-3
FC Kairat Almaty (Kazahstan) - FK Sutjeska Niksic (Muntenegru) 2-1
Meciurile din manşa secundă se vor juca pe 14 şi 15 iulie. Agerpres