Conor McGregor se bate în direct pe VOYO. UFC, duminică de la 4:00

Conor McGregor se bate în direct pe VOYO. UFC, duminică de la 4:00 Sporturi
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Conor McGregor face spectacol într-o gală senzațională, transmisă în direct pe VOYO.

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Articol scris de Matei Barbu

McGregor, un sportiv cu un capital de popularitate imens, e din nou în luminile rampei, iar fanii abia așteaptă să-l vadă în cușcă pe neînfricatul irlandez cu carismă de actor.

McGregor vs. Holloway 2 este un eveniment cap de afiș al UFC (Ultimate Fighting Championship), programat să aibă loc pe 12 iulie 2025, de la 4:00, la T-Mobile Arena din Paradise, Nevada, Statele Unite.

Gala este stabilită să se desfășoare în cadrul săptămânii anuale International Fight Week organizate de UFC și va fi transmisă în direct de VOYO.

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Evenimentul va avea ca meci vedetă lupta la categoria semimijlocie (welterweight) între fostul campion UFC la categoriile pană (featherweight) și ușoară (lightweight), Conor McGregor, și un alt fost campion la categoria pană, Max Holloway.

Aceasta va fi prima apariție a lui McGregor după ce și-a rupt piciorul la UFC 264, în iulie 2021. De asemenea, va marca debutul lui Holloway la categoria semimijlocie.

Cei doi s-au mai înfruntat în august 2013, la evenimentul UFC Fight Night, într-un meci la categoria pană, disputat la începutul carierelor lor în UFC. Atunci, McGregor s-a impus prin decizie unanimă.

  • Alte meciuri de pe cardul principal:

Benoît Saint Denis vs. Paddy Pimblett

Cory Sandhagen vs. Mario Bautista

Brandon Royval vs. Lone’er Kavanagh

King Green vs. Terrance McKinney

  • Meciuri preliminare

Nikita Krylov vs. Robert Whittaker

Gable Steveson vs. Elisha Ellison

Cody Garbrandt vs. Adrian Yanez

Luke Riley vs. Kai Kamaka III

Tracy Cortez vs. Wang Cong

Damian Pinas vs. Cesar Almeida

Ryan Gandra vs. Zachary Reese

Alessandro Costa vs. Cody Durden

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