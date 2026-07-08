Articol scris de Matei Barbu
Conor McGregor se bate în direct pe VOYO. UFC, duminică de la 4:00
Conor McGregor face spectacol într-o gală senzațională, transmisă în direct pe VOYO.
Articol scris de Matei Barbu
McGregor, un sportiv cu un capital de popularitate imens, e din nou în luminile rampei, iar fanii abia așteaptă să-l vadă în cușcă pe neînfricatul irlandez cu carismă de actor.
McGregor vs. Holloway 2 este un eveniment cap de afiș al UFC (Ultimate Fighting Championship), programat să aibă loc pe 12 iulie 2025, de la 4:00, la T-Mobile Arena din Paradise, Nevada, Statele Unite.
Gala este stabilită să se desfășoare în cadrul săptămânii anuale International Fight Week organizate de UFC și va fi transmisă în direct de VOYO.
Conor și Max se reîntâlnesc după aproape 13 ani
Evenimentul va avea ca meci vedetă lupta la categoria semimijlocie (welterweight) între fostul campion UFC la categoriile pană (featherweight) și ușoară (lightweight), Conor McGregor, și un alt fost campion la categoria pană, Max Holloway.
Aceasta va fi prima apariție a lui McGregor după ce și-a rupt piciorul la UFC 264, în iulie 2021. De asemenea, va marca debutul lui Holloway la categoria semimijlocie.
Cei doi s-au mai înfruntat în august 2013, la evenimentul UFC Fight Night, într-un meci la categoria pană, disputat la începutul carierelor lor în UFC. Atunci, McGregor s-a impus prin decizie unanimă.
- Alte meciuri de pe cardul principal:
Benoît Saint Denis vs. Paddy Pimblett
Cory Sandhagen vs. Mario Bautista
Brandon Royval vs. Lone’er Kavanagh
King Green vs. Terrance McKinney
- Meciuri preliminare
Nikita Krylov vs. Robert Whittaker
Gable Steveson vs. Elisha Ellison
Cody Garbrandt vs. Adrian Yanez
Luke Riley vs. Kai Kamaka III
Tracy Cortez vs. Wang Cong
Damian Pinas vs. Cesar Almeida
Ryan Gandra vs. Zachary Reese
Alessandro Costa vs. Cody Durden
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