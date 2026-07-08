Conor McGregor se bate în direct pe VOYO. UFC, duminică de la 4:00

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McGregor vs. Holloway 2 este un eveniment cap de afiș al UFC (Ultimate Fighting Championship), programat să aibă loc pe 12 iulie 2025, de la 4:00, la T-Mobile Arena din Paradise, Nevada, Statele Unite.

Gala este stabilită să se desfășoare în cadrul săptămânii anuale International Fight Week organizate de UFC și va fi transmisă în direct de VOYO.

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Evenimentul va avea ca meci vedetă lupta la categoria semimijlocie (welterweight) între fostul campion UFC la categoriile pană (featherweight) și ușoară (lightweight), Conor McGregor, și un alt fost campion la categoria pană, Max Holloway.

Aceasta va fi prima apariție a lui McGregor după ce și-a rupt piciorul la UFC 264, în iulie 2021. De asemenea, va marca debutul lui Holloway la categoria semimijlocie.

Cei doi s-au mai înfruntat în august 2013, la evenimentul UFC Fight Night, într-un meci la categoria pană, disputat la începutul carierelor lor în UFC. Atunci, McGregor s-a impus prin decizie unanimă.