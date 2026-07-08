Elvețienii au reușit să se impună la loviturile de departajare și vor înfrunta campioana mondială Argentina în sferturi, care s-a calificat după un meci ”nebun” cu Egipt, scor 3-2, după ce a fost condusă până în ultimele minute cu 0-2.
Elveția, ultima echipă calificată în sferturile Cupei Mondiale. Programul complet
Echipa pregătită de Murat Yakin (51 de ani) este a șasea reprezentantă a Europei în sferturile de finală ale Cupei Mondiale, după Franța, Norvegia, Spania, Anglia și Belgia. America de Sud și Africa au câte o reprezentantă, Argentina și Maroc.
Ziua de 8 iulie va fi prima fără un meci, de la startul Campionatului Mondial. Primul sfert de finală se va disputa pe 9 iulie, Franța - Maroc, pe ”Gillette Stadium”.
Argentina lui Messi va ”închide balul” în sferturi pe 12 iulie, pe ”Arrowhead Stadium” împotriva Elveției.
Programul sferturilor de finală ale CM 2026:
- Franța – Maroc (joi, 9 iulie, ora 23:00)
- Spania – Belgia (vineri, 10 iulie, ora 22:00)
- Norvegia – Anglia (duminică, 12 iulie, ora 00:00)
- Argentina – Elveția (duminică, 12 iulie, ora 04:00)
Semifinale:
- Învingătoare meci 1 – Învingătoare meci 2 sferturi: 14 iulie
- Învingătoare meci 3 – Învingătoare meci 4 sferturi: 15 iulie
Finala mică:
- 18 iulie
Finala mare:
- 19 iulie
Messi a doborât încă un record
Reușita cu Egipt a reprezentat pentru Messi al optulea gol la acest turneu final. Legendarul fotbalist a devenit primul jucător din istoria fotbalului care a marcat în șase partide consecutive la Cupa Mondială, în fazele eliminatorii.
Până în acest moment, Messi era la egalitate cu Leonidas (1958-1962), Gyorgy Sarosi (1934-38) și Vava (1958-62), care au marcat în cinci meciuri consecutive în fazele eliminatorii la Mondial.