Elvețienii au reușit să se impună la loviturile de departajare și vor înfrunta campioana mondială Argentina în sferturi, care s-a calificat după un meci ”nebun” cu Egipt, scor 3-2, după ce a fost condusă până în ultimele minute cu 0-2.

Elveția, ultima echipă calificată în sferturile Cupei Mondiale. Programul complet

Echipa pregătită de Murat Yakin (51 de ani) este a șasea reprezentantă a Europei în sferturile de finală ale Cupei Mondiale, după Franța, Norvegia, Spania, Anglia și Belgia. America de Sud și Africa au câte o reprezentantă, Argentina și Maroc.

Ziua de 8 iulie va fi prima fără un meci, de la startul Campionatului Mondial. Primul sfert de finală se va disputa pe 9 iulie, Franța - Maroc, pe ”Gillette Stadium”.

Argentina lui Messi va ”închide balul” în sferturi pe 12 iulie, pe ”Arrowhead Stadium” împotriva Elveției.

Programul sferturilor de finală ale CM 2026:

Franța – Maroc (joi, 9 iulie, ora 23:00)

Spania – Belgia (vineri, 10 iulie, ora 22:00)

Norvegia – Anglia (duminică, 12 iulie, ora 00:00)

Argentina – Elveția (duminică, 12 iulie, ora 04:00)

Semifinale:

Învingătoare meci 1 – Învingătoare meci 2 sferturi: 14 iulie

Învingătoare meci 3 – Învingătoare meci 4 sferturi: 15 iulie

Finala mică:

18 iulie

Finala mare:

19 iulie

Messi a doborât încă un record

Reușita cu Egipt a reprezentat pentru Messi al optulea gol la acest turneu final. Legendarul fotbalist a devenit primul jucător din istoria fotbalului care a marcat în șase partide consecutive la Cupa Mondială, în fazele eliminatorii.

Până în acest moment, Messi era la egalitate cu Leonidas (1958-1962), Gyorgy Sarosi (1934-38) și Vava (1958-62), care au marcat în cinci meciuri consecutive în fazele eliminatorii la Mondial.