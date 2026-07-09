La două zile după eșecul drastic suferit contra lui Royale Union Saint-Gilloise, scor 0-4, FCSB s-a impus în Olanda cu 1-0 împotriva lui Al Jazira, formație preluată în această vară de Cosmin Olăroiu.

Cosmin Olăroiu, după FCSB - Al Jazira 1-0: "Octavian Popescu are calități formidabile"

Unicul gol al meciului a fost marcat de Octavian Popescu, cu o execuție splendidă din afara careului.

Popescu a fost și remarcatul lui Cosmin Olăroiu, cel care se află la începutul cantonamentului cu Al Jazira și mai are de disputat alte cinci partide de verificare, cu Zwolle, Charleroi, Vitesse, Sint-Truidense și De Graafschap.

"FCSB a arătat bine. E o echipă puternică, aflată la final de pregătire. Sunt aproape gata pentru campionat. Le urez mult succes, sper să țină steagul sus și să se bată pentru campionat ca întotdeauna.

Cred că Popescu a fost eroul primei reprize prin acel gol marcat. Se vede că e un jucător cu calități formidabile.

Mai multe nu vă pot spune pentru că nu îi urmăresc. Eu mă concentrez pe ce am eu de făcut și am urmărit jucătorii mei. Le urez succes în Conference League", a spus Cosmin Olăroiu, pentru PRO TV, după FCSB - Al Jazira 1-0.