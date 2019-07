Ianis Hagi, prezentat de Genk: "Am venit pentru ca aici pot sa ma dezvolt cel mai bine". Ce numar si-a ales

Genk l-a prezentat pe Ianis Hagi (20 de ani).

Ianis Hagi a fost prezentat de Genk in cadrul unei conferinte de presa. El a explicat de ce a ales transferul in Belgia. Ianis a luat numarul 23 la Genk.

Ianis Hagi: "Am ales Genk pentru ca aici ma pot dezvolta cel mai bine"

"Am optat pentru Genk datorita proiectului care mi-a fost prezentat. Acest club a facut mereu posibila cresterea jucatorilor, iar fotbalistii tineri ca mine devin mai buni. Pot sa ma dezvolt tehnic, fizic si tactic aici, sunt sigur de asta", a spus Ianis Hagi la prezentarea oficiala.

"Am gasit un mediu minunat, comparabil cu cel pe care il gasesti in fotbalul mare din Europa. Toata lumea vrea sa joace in UEFA Champions League, abia astept sa o fac si eu. Am vorbit cu Razvan Marin si mi-a spus lucruri frumoase despre campionat si despre aceasta echipa. Sunt obisnuit sa fiu comparat cu tatal meu, asa am crescut, cu aceasta presiune. Dar este un lucru care m-a ajutat sa ma maturizez", a mai spus Ianis.