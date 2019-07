FCSB are un nou "satelit" in liga a doua, dupa promovarea Clinceniului! Echipa la care Becali a trimis 6 fotbalisti in aceasta vara

FCSB i-a ajutat pe cei de la Clinceni sa obtina promovarea in sezonul trecut prin trimiterea mai multor fotbalisti. Legaturile formatiei lui Becali cu gruparea ilfoveana au fost investigate si de Comisii dupa promovarea Clinceniului.

Academica Clinceni a fost numita "satelitul" FCSB-ului in sezonul trecut. Echipa ilfoveana a beneficiat de imprumuturile a mai multi fotbalisti de la gruparea ros-albastra si a reusit sa promoveze avandu-i pe acestia in componenta. Ulterior, Comisia de Licentiere a analizat relatia dintre cele doua cluburi, dar a concluzionat ca Becali nu are nicio calitate la Clinceni, iar ilfovenii pot juca linistiti in Liga 1.

FCSB si-a ales acum un alt satelit

FCSB a gasit acum o alta echipa la care sa trimita fotbalisti. In aceasta vara, formatia ros-albastra a trimis nu mai putin de 6 jucatori la Farul Constanta, grupare patronata de Ciprian Marica si antrenata de Ianis Zicu.

La Farul au ajuns in aceasta vara Stefan Cana, Mihailo Mitrov, Robert Baciut, Alexandru Nicola, Daniel Toma si Tudor Moldovan. Ultimii doi au evoluat si in returul sezonului trecut la Farul.





Farul l-a luat si pe Mutiu

Farul l-a transferat si pe portarul Vlad Mutiu (24 de ani), dat afara de Dinamo in aceasta vara. De asemenea, la Constanta au mai ajuns Iulian Carabela (23 de ani, de la Aerostar Bacau), Ionut Rusu (30 de ani, de la U Cluj), Dan Panait (22 de ani, de la Chiajna), Viorel Lica (24 de ani, de la Sportul Snagov), Baudouis Kanda (26 ani, de la UTA) si Antonio Cruceru (23 de ani, de la Turris).