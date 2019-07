MILSAMI - FCSB LIVESTREAM PROTV, 20:00 | Bogdan Andone fara sapte jucatori de baza! Echipele probabile

Milsami Orhei - FCSB, returul primului tur preliminar Europa League e in direct la PROTV de la ora 20:00, pe Sport.ro, facebook.com/www.sport.ro si in aplicatia Sport.ro.

Dupa 2-0 in tur la Giurgiu, FCSB merge la Orhei pentru returul cu Milsami din primul tur preliminar Europa League. Bogdan Andone are probleme de lot, chiar daca a primit 3 jucatori in ultima perioada. Ionut Vina, Moutinho si Salomao nu sunt pe lista UEFA si nu pot juca. Antrenorul FCSB va avea mai mult juniori pe banca la returul cu Milsami Orhei.



Bogdan Andone, inainte de Milsami - FCSB: Mai avem mult de munca!



"E mult de munca. Am spus-o mereu, muncim impreuna de doar patru saptamani. Sunt multe de pus la punct, din pacate aceste meciuri din trei in trei zile nu ne permit sa lucram mult pe plan practic. Cel mai important e grupul, iar jucatorii apti sunt de baza acum. Jucatorii accidentati si suspendati sunt asteptati. Mereu exista o presiune, important e meciul urmator, atat pe mine, dar si pe jucatori", a declarat antrenorul FCSB.



Andone a cerut fundas stanga la FCSB!

Bogdan Andone este inca in asteptarea unui fundas stanga la FCSB, iar Florin Stefan si Bradley de Nooijer sunt tintele lui Becali in aceasta perioada. Cat despre Budescu, Andone spune ca va venit cel mult la un gratar inapoi la FCSB. Mijlocasul a cerut rezilierea contractului cu Al Shabab.

"Cel mai important e un fundas stanga de picior stang. Ar fi cea mai importanta achizitie. Pe Budescu il asteptam sa facem un gratar", a spus Andone.

Duckadam, inainte de Milsami - FCSB: Sa fim atenti in aparare!

FCSB a incasat trei goluri de la Hermannstadt in prima etapa din Liga 1, iar Helmuth Duckadam avertizeaza ca acest lucru ar putea sa coste echipa ros-albastra in cupele europene.

„E un meci foarte important, chiar daca am castigat cu 2-0 in tur. Meciul trebuie privit foarte serios. Am venit aici cu gandul de a castiga. Avem nevoie de puncte pentru coeficient pentru ca stam destul de rau acolo.

In primul rand vrem sa castigam, nu doar sa ne calificam. Sper sa facem un meci bun, ca in ultimele doua, cand am atacat si ne-am creat ocazii. Sper sa fim mai atenti in aparare, sa nu mai luam gol asa usor.

Vreau continuarea acestui joc frumos, pe care nu l-am mai practicat de multa vreme. E un joc care va aduce si rezultate, si fani la stadion”, a declarat Helmuth Duckadam.

Dragos Nedelcu: Victorie importanta pentru coeficient

FCSB va juca cu castigatoarea din meciul Makedonija Skopje - Alashkert, scor 1-3 in tur. Dragos Nedelcu spera la o victorie diseara pentru coeficientul din cupele europene.

"Sincer, nu ar trebui sa se mai puna problema calificarii, dar daca vom intra relaxati cu siguranta vom avea probleme acolo. Trebuie sa castigam pentru ca vom juca cu o echipa mai slab cotata", a spus si Dragos Nedelcu.



MILSAMI - FCSB. Echipe probabile:

Milsami: Chirinciuc - Jardan, Craciun, Bolohan, Platica - A. Antoniuc, Rusnac, Onica, Stana - Andronic, Nazar

Rezerve: Butuc, Zagaevschii, Patras, M.Antoniu, Martin, Ba

Antrenor: Veaceslav Rusnac



FCSB: A. Vlad - C.Belu, I. Cristea, Planic, M.Roman - Oaida, Nedelcu, Fl. Tanase - Man, Hora, Fl. Coman

Rezerve: Balgradean, C. Dumitru, Ov. Popescu, Perianu, R. Ion, Ardelean

Antrenor: Bogdan Andone

Absenti: Balasa, L. Filip (suspendati), Momcilovici, Al. Stan, Pintilii, Morutan, Gnohere (accidentati)

Arbitru: Timotheos Christofi. Asistenti: Pavlos Georgiou, Marios Kalogirou (toti din Cipru)

Milsami Orhei - FCSB e in direct de la ora 20:00 la PROTV, pe Sport.ro, facebook.com/www.sport.ro si in aplicatia Sport.ro.