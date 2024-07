Gică Popescu a văzut prestația României la EURO și a dat verdictul

România a început turneul final cu dreptul, cu o victorie răsunătoare împotriva Ucrainei, scor 3-0.

Nicolae Stanciu a marcat un gol spectaculos, considerat de mulți ca fiind candidatul pentru cel mai frumos gol al turneului.

Razvan Marin și Denis Drăguș au completat scorul, oferind fanilor motive de bucurie și speranțe pentru o evoluție bună în continuare.

Următorul meci, împotriva Belgiei, s-a încheiat cu un 3-0 categoric, iar cel împotriva Slovaciei, s-a încheiat la egalitate, 1-1. Acest rezultat a fost bine primit de ambele echipe, menținându-le speranțele pentru calificare.

Din păcate, meciul decisiv din optimi împotriva Olandei s-a dovedit a fi o provocare prea mare pentru echipa României.

Tricolorii au suferit o înfrângere dureroasă, scor 3-0, care a dus la eliminarea lor din competiție.

Gică Popescu: "Să ne revenim cu picioarele pe pământ"

Gică Popescu a analizat evoluția echipei naționale și a evidențiat momentele pozitive dar și necesitatea unei evaluări realiste a situației.

"Acel declic pe care îl așteptam cu toții a venit când am marcat primul gol împotriva Ucrainei. Acolo am avut senzația că a intrat o altă echipă pe teren. Băieții au arătat foarte mult curaj, foarte multă personalitate. A fost o victorie, una singură în acest turneu, pe lângă egalul cu Slovacia, care a mulțumit ambele echipe, deci, să revenim cu picioarele pe pământ. Să sperăm că echipa națională va avea de acum încolo o evoluție ascendentă", a declarat Gică Popescu la Digi Sport.

Superstițiile lui Gică Popescu

Un aspect interesant dezvăluit de Gică Popescu a fost motivul pentru care nu a dat declarații după meciurile României la EURO 2024.

"Sunt superstițios, am fost plecat la meciul cu Ucraina și nu am vorbit, am văzut că a mers bine, și am zis să vorbesc doar la final", a mărturisit fostul mare internațional.