Anuntul momentului: "Acceptam decizia, nu facem apel!" Situatia incepe sa se clarifice pentru Viitorul: ce adversar poate avea echipa lui Hagi in Europa

Viitorul inca nu stie cu cine va juca in Europa League desi a mai ramas fix o saptamana pana la debutul in cupele europene.



Cel mai probabil, Gent va fi noua adversara a celor de la Viitorul desi tragerea la sorti stabilise drept oponent echipa lui Boloni, Antwerp.

Mechelen, club acuzat de frauda in competitia interna, a anuntat ca acceptat decizia TAS-ului belgian si prin urmare a acceptat si excluderea din cupele europene.

"Clubul accepta decizia luata de CBAS in legatura cu meciurile trucate. Mechelen nu face apel, chiar daca nu este de acord cu aceasta decizie. Daca am fi facut apel, Belgia pierdea sansa de a avea inca o echipa in Europa", a declarat Thomas Declerck, avocatul celor de la Mechelen.

Viitorul, Gent si Antwerp asteapta acum decizia UEFA. Forul continental trebuie sa faca un anunt oficial in aceasta privinta si sa stabileasca cine va fi adversarul echipei lui Hagi in cupele europene.





"Suntem in criza de timp, asteptam raspunsul UEFA!"

Cristian Bivolaru si-ar dori ca situatia sa se rezolve in timp util pentru ca echipa lui Hagi sa se poata pregati pentru debutul in Europa League.

"Nu am primit nimic de la UEFA. Sistemul e foarte complicat in Belgia. Am fost instiintaţi de la tragerea la sorti ca s-ar putea schimba adversarul. Suntem in criza de timp, speram sa aflam mult mai din vreme. Mai e o saptamana si se joaca meciul. Asteptam reactia UEFA", declara ieri Cristian Bivolaru.