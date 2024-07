Belgia a fost eliminată în optimile turneului final din Germania, după ce a fost învinsă de Franța, în urma golului marcat de Jan Vertonghen.

Vizibil dezamăgit de rezultat, Kevin De Bruyne a avut o ieșire nervoasă la conferința de presă care a avut loc după meci.

Întrebat despre 'generația de aur' a Belgiei, care nu a reușit să câștige vreun trofeu important, jucătorul lui Manchester City a răspuns nervos: "Ce e generația de aur? A noastră? Și vrei să spui că Franța, Anglia, Spania și Germania nu au o generație de aur? Ok, mulțumesc". La câteva secunde s-a ridicat de pe scaun și a plecat, răbufnind la adresa unui jurnalist și spunându-i 'prost'.

"Stupid": Kevin De Bruyne angry after a question about his "golden generation" who didn't win anything #belgium #frabel #euro2024 pic.twitter.com/7z7bOzsbh1