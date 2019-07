Becali a mai renuntat la un jucator! A semnat pe 3 ani cu o alta echipa din Liga 1

FCSB a mai renuntat la un jucator.

FCSB a renuntat si la Daniel Benzar dupa ce fratele acestuia, Romario, a plecat in Serie A tot in aceasta vara. Daniel Benzar, in varsta de 21 de ani, a semnat un contract valabil pe trei sezoane cu FC Voluntari.

Mijlocasul dreapta a mai jucat la Voluntari in perioada ianuarie-iulie 2018, sub forma de imprumut, iar in sezonul trecut a fost la Dunarea Calarasi, tot sub forma de imprumut.

In perioada in care a jucat la Voluntari, Benzar a evoluat in 14 meciuri si a marcat 2 goluri.