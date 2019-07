ULTIMA ORA | Gabi Tamas a semnat un nou contract ! Unde va juca sezonul viitor! Anuntul a fost facut OFICIAL

Gabi Tamas a semnat un nou contract.

Dupa ce acum doua luni Gabi Tamas (35 de ani) a fost prins de politie in Israel conducand sub influenta bauturilor alcoolice si dupa ce a facut scandal la petrecerea de final de an a clubului din Israel, patronul era decis sa il dea afara pe Tamas, dar astazi a anuntat oficial ca s-a inteles cu fundasul roman pentru a prelungi contractul, iar Tamas a semnat pe inca un an.

Maccabi Haifa a emis un comunicat pe retelele de socializare in care anunta oficial ca patronul echipei s-a inteles cu Tamas pentru a prelungi contractul.

"La finalul unei intalniri cu patronul Yoav Katz, antrenorul Haim Silvas si jucatorul Gabriel Tamas au convenit ca jucatorul sa ramana la Hapoel Haifa si fotbalistul a semnat un contract pentru urmatorul sezon", se arata in comuinicatul pe pagina de Facebook a celor de la Hapoel Haifa.