Oaspeții au deschis scorul rapid, în minutul 2, prin Rasmus Hojlund, însă Verona a egalat în partea secundă, după ce Akpa Akpro a profitat de un corner și de o deviere nefericită a danezului.

Când partida părea să se încheie la egalitate, Romelu Lukaku a lovit decisiv în prelungiri și i-a adus victoria echipei pregătite de Antonio Conte.

Ioan Vermeșan, rezervă la thriller-ul etapei din Serie A

Pe banca Veronei s-a aflat și Ioan Vermeșan, atacantul român de 19 ani dorit în iarnă de FCSB. De această dată, tânărul nu a fost utilizat și a urmărit duelul de pe margine.

În actualul sezon de Serie A, Vermeșan a fost rezervă în șapte partide și a bifat opt minute etapa trecută, în eșecul cu Sassuolo, scor 0-3.

Vermeșan traversează cel mai bun moment al carierei. Este al doilea golgheter din Primavera 1, cu 15 reușite pentru juniorii Veronei, fiind devansat doar de Daniel Mikolajewski, de la Parma, cu 16 goluri.

Vârful a debutat deja pentru prima echipă în Coppa Italia, iar oficialii clubului iau în calcul promovarea sa definitivă la seniori, după cum v-a prezentat Sport.ro aici.

Napoli se apropie de AC Milan, Verona e pe ultimul loc

În iarnă FCSB s-a interesat de Vermeșan și de Luca Szimionaș, însă italienii au cerut peste un milion de euro. Pe lista cluburilor interesate s-au mai aflat Como 1907 și Atalanta BC.

După acest succes, Napoli a ajuns la 53 de puncte și ocupă locul 3 în Serie A, la un punct în spatele lui AC Milan, care are un meci în minus.

Lider este Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu, cu 67 de puncte. Verona rămâne pe ultimul loc, cu doar 15 puncte adunate în 27 de etape.