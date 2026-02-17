Ce fotbalist a ratat FCSB! Atacantul a renăscut în Italia și înscrie gol după gol

Atacantul român face spectacol și este aproape de Serie A.

Ioan VermesanHellas VeronaSerie AGigi BecaliFCSB
Ioan Vermeșan traversează cel mai bun moment al carierei. Atacantul de 19 ani este golgheterul campionatului Primavera 1, cu 15 reușite pentru juniorii lui Hellas Verona.

Românul a impresionat recent cu o dublă contra ACF Fiorentina U20 și un hat-trick de senzație împotriva lui AC Milan Primavera.

Evoluțiile sale l-au adus deja în lotul primei echipe, pentru care a debutat în Coppa Italia.

În aceste condiții, conducerea clubului ar lua în calcul promovarea sa în echipa mare, care ocupă ultimul loc în Serie A.

FCSB l-a vrut, dar prețul a fost prea mare

În iarnă, FCSB s-a interesat de Vermeșan și de colegul său Luca Szimionaș, însă negocierile nu au avansat. 

Italienii au cerut peste un milion de euro, sumă care i-a făcut pe roș-albaștri să renunțe. Pe lista interesatelor s-au mai aflat Como 1907 și Atalanta BC.

Născut la Timișoara, Vermeșan a început fotbalul la ACS Poli Timișoara, apoi a trecut pe la Academia Hagi și Juventus Timișoara. A refuzat contractul cu Ripensia Timișoara, a ajuns la UTA Arad, iar în cele din urmă Verona l-a transferat în 2022.

De atunci, ascensiunea a fost constantă. Are 47 de goluri și 16 pase decisive la nivel juvenil și este internațional de tineret, cu 48 de selecții și 18 goluri.

