Karlo Muhar a deschis scorul în minutul 6, cu o execuție de excepție, iar Alibek Aliev a dublat avantajul ardelenilor după o gafă a lui Epassy.

Florin Prunea: ”E îngrijorător! Jocul nu îți dă speranțe!”

Florin Prunea s-a arătat dezamăgit de modul în care s-a prezentat Dinamo în prima repriză a jocului cu CFR și a subliniat că prestația ”Câinilor Roșii” nu dă mari speranțe înainte de play-off.

De altfel, fostul mare portar a comentat gafa lui Epassy și a remarcat că goalkeeper-ul lui Dinamo este responsabil pentru golul primit din partea lui Alibek Aliev.

”Nu avea ce să caute acolo, nu era o centrare plouată ca să aibă șanse să o prindă. Sigur, îl fundașul de la Dinamo îl pierde din marcaj pe Alibek, dar cred că avea șanse dacă rămânea pe linia porții. Nu știu câte șanse avea, pentru că lovea mingea cu capul, dar nu avea ce să caute acolo, este o ieșire greșită.

Dinamo, la fel ca meciurile trecute, foarte, foarte puțin, mai ales pe faza de atac. E îngrijorător! Jocul nu îți dă speranțe înainte de startul play-off-ului și asta nu e bine. Urmează jocuri mult mai grele în play-off”, a spus Florin Prunea la Digi Sport.