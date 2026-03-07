Cine este Ioan Vermeșan, surpriza României pentru barajul cu Turcia

Cine este Ioan Vermeșan, surpriza României pentru barajul cu Turcia CM 2026
Alexandru Hațieganu
Ioan Vermeșan, atacant pur-sânge, a fost dorit și de FCSB.

În vârstă de 19 ani, Ioan Vermeșan, atacant de 1,85 m evoluează la Verona Primavera și e cotat de site-urile de specialiate la 600.000 de euro. Lansat de LPS Banatul, Vermeșan a strâns deja patru meciuri în reprezentativa de tineret condusă de Costin Curelea și a fost om de bază în naționala lui Ion Marin la Europeanul Under 19 de anul trecut, transmis de VOYO și Pro Arena. 

Cine este Ioan Vermeșan, atacantul convocat de Mircea Lucescu pentru Turcia - România

Mircea Lucescu a anunțat lotul pentru meciul cu Turcia vineri, iar în compartimentul de atac l-a convocat și puternicul tânăr care e legitimat la Verona. În iarnă, Vermeșan a fost dorit și de FCSB, însă suma cerută de gruparea din "Cizmă" a fost prea mare pentru 'bugetul' campioanei din România: 1 milion de euro. FCSB a avut un sezon ratat complet după ce nici măcar nu a prins play-off-ul Superligii României.

Selecționerul Mircea Lucescu a anunțat vineri, 6 martie, lista preliminară a jucătorilor din străinătate pe care îi are în vedere pentru posibila convocare în această lună.

Printre numele convocate se numără și atacantul Ioan Vermeșan (19 ani), fotbalist care în acest sezon a jucat doar 29 de minute la seniori la Hellas Verona, ultimul loc în Serie A: 8 minute în campionat și alte 21 în Coppa Italia! La Primavera, în schimb, Vermeșan este golgheter: 17 reușite în 25 de partide.

ATACANȚII ROMÂNIEI din străinătate pentru meciul cu Turcia

Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7), Ioan VERMEȘAN (Hellas Verona | Italia, 0/0).

* Ioan VERMEȘAN se află pe lista preliminară, existând posibilitatea să fie chemat de la U21 la prima reprezentativă de către selecționerul Mircea Lucescu.

** Lotul final, care va fi format dintr-o parte dintre stranierii de mai jos plus jucătorii din competiția internă, va fi anunțat ulterior. Info: FRF

Ce a declarat Ioan Vermeșan după convocarea în naționala lui Mircea Lucescu

"Categoric că am fost surprins de faptul că sunt pe lista preliminară. Nu mă așteptam, dar mi-am dorit mereu să pot ajunge la națională. E o bucurie și mai mare că asta se poate întâmpla sub comanda domnului Mircea Lucescu. Ce pot să spun e că voi da tot ce am mai bun, ca să nu dezamăgesc și să rămân la națională.

Dacă nu voi prinde lista finală, voi merge să joc pentru U21, nu va fi nicio o problemă. Vreau să bifez cât mai multe prezențe pentru echipa mea de club și să mă bucur în continuare de fotbal", a declarat Vermeșan, pentru Prima Sport.

Ioan Vermeșan nu e pe placul lui Panduru

Basarab Panduru, acum analist sportiv la Prima, nu vede cu ochi buni convocarea lui Vermeșan la națională pentru barajul din Istanbul, cu selecționata Turciei.

"Tot văd niște nume, Coubiș, Vermeșan... Băi băieți, bă, ce e asta mă? Nu ai cum! Nu sunt pentru meciul ăsta! Probabil că vor fi viitorul nostru, dar nu la meciul ăsta. Meciul ăsta este pentru oameni care au experiență, care pot juca meciurile astea.

Alții o fac pentru că nu sunt în situația noastră. Cine le dă voie? Spania? Păi Spania, că joacă Gavi, Mavi sau Tavi, tot câștigă, indiferent pe cine bagi. Acolo nu ai treabă, poți băga pe cine vrei. Dar noi nu avem cum.

Revenind, ei vor fi viitorul, da. Despre Coubiș am spus că nu m-ar mira dacă anul ăsta va fi chemat la meciuri amicale, și ușor-ușor, după ce va avea câteva meciuri bune în prima ligă, să fie chemat la echipa națională, pentru că îl văd a fi unul dintre jucătorii de mare viitor.

Și Vermeșan mi-a plăcut, mi s-a părut că are un fizic bun, puternic, când l-am văzut la U19. Trebuie să facă și el trecerea spre echipa mare.

Ei vor fi viitorul, dar ăsta nu este meci pentru viitor. Este un meci pentru oameni cu experiență. La turci, de la mijloc în sus, toți sunt mondiali, buni. Atunci, nu știu dacă ne permitem. Meciul este prea important”, a spus Basarab Panduru la Prima Sport.

