Bomba de la FCSB! Gigi Becali transferă direct din Serie A: cei doi fotbaliști, gata să semneze

„Roș-albaștrii” își doresc să se întărească în această iarnă pentru a avea șanse să inter în play-off și ulterior să se lupte la titlu, ca în fiecare an.

FCSB a încheiat anul 2025 pe poziția a noua în Superliga, la doar două puncte de play-off.



Gigi Becali vrea doi jucători din Serie A



Cei de la FCSB vor să suplinească plecările de la mijlocul terenului ale lui Adrian Șut și Malcom Edjouma, astfel că echipa patronată de Gigi Becali dorește doi jucători de la Verona, formație din Serie A.

Este vorba despre Luca Szimionaș, jucătorul pe care Gigi Becali a anunțat că îl va aduce pentru a-l înlocui pe Șut, și de Ioan Vermeșan, conform Prosport.ro.

Ultimul este un atacant central de 19 ani, care a apuca să debuteze pentru Verona într-un meci din Coppa Italia cu Venezia.