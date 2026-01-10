Bomba de la FCSB! Gigi Becali transferă direct din Serie A: cei doi fotbaliști, gata să semneze

Bomba de la FCSB! Gigi Becali transferă direct din Serie A: cei doi fotbaliști, gata să semneze Superliga
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB vrea să aducă un jucător român de la o formație din Serie A.

Roș-albaștrii” își doresc să se întărească în această iarnă pentru a avea șanse să inter în play-off și ulterior să se lupte la titlu, ca în fiecare an.

FCSB a încheiat anul 2025 pe poziția a noua în Superliga, la doar două puncte de play-off.

Gigi Becali vrea doi jucători din Serie A

Cei de la FCSB vor să suplinească plecările de la mijlocul terenului ale lui Adrian Șut și Malcom Edjouma, astfel că echipa patronată de Gigi Becali dorește doi jucători de la Verona, formație din Serie A.

Este vorba despre Luca Szimionaș, jucătorul pe care Gigi Becali a anunțat că îl va aduce pentru a-l înlocui pe Șut, și de Ioan Vermeșan, conform Prosport.ro.

Ultimul este un atacant central de 19 ani, care a apuca să debuteze pentru Verona într-un meci din Coppa Italia cu Venezia.

Sursa menționată mai sus a dezvăluit că jucătorul crescut de e LPS Banatul Timișoara și care evoluează în prezent pentru formația Primavera a Veronei, ar marele avantaj al vârstei, astfel că încadrarea lui în regula U21 din Superliga poate fi un punct decisiv pentru o venire la Campioana României.

La fel este și în cazul lui Szimionaș, care spre deosebire de Vermeșan nu a apucat să joace pentru prima reprezentativă a Veronei.

16 meciuri, șase goluri și două pase decisive sunt cifrele lui Vermeșan în tricoul Veroeni. Atacantul de 19 ani este cotat la 600.000 de euro, conform site-ului de specialitate Transferamrkt.com.

De cealaltă parte, Luca Szimionaș este cotat la 250.000 de euro și a adunat 18 partide, un gol și o pasă decisivă pentru Verona Primavera.

