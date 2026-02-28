Sport.ro a stat de vorbă cu Dragoș Firțulescu, fost mijlocaș cu o carieră de aproape două decenii în România, Bulgaria, Cipru, Ungaria și India.

Retras pe 3 februarie 2024, la Lokomotiv Ruse, Firțulescu s-a orientat spre antrenorat și a fondat în iulie 2025 propria academie, FC Inter Ruse, care a ajuns deja la peste 100 de copii.

„Torționarul” Reghecampf: „Am stat o oră și jumătate în vestiar. Nu puteam să ne ridicăm”

Provocat de Sport.ro să spună o poveste despre un antrenor cu care a lucrat, fostul fotbalist și-a amintit de perioada în care Laurențiu Reghecampf era pe banca Universității Craiova.

„Cu ‘Reghe’ țin minte că a venit la primul antrenament și a avut ceva din școala germană. Toți jucătorii stăteau în vestiar o oră și jumătate după antrenament.

Ne uitam unii la alții și nu puteam să ne ridicăm. A fost un antrenament foarte greu. Poate de asta a și avut rezultate”, a povestit Firțulescu pentru site-ul nostru.

Ca antrenor, „Reghe” a cucerit două titluri de campion al României cu FCSB, în sezoanele 2012-2013 și 2013-2014, precum și Supercupa României în 2013. În Europa, a dus echipa în optimile UEFA Europa League și în grupele UEFA Champions League.

În prezent, Reghecampf antrenează formația Al-Hilal din prima ligă a Sudanului, după experiențe în Arabia Saudită, Azerbaidjan și mai multe mandate în Liga 1.