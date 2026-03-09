Patronul de la FCSB l-a numit pe Mirel Rădoi pe banca tehnică, după ce Elias Charalambous și Mihai Pintilii s-au decis să plece în urma eșecului cu U Cluj, scor 1-3, însă aceasta este doar o măsură pe termen scurt.

Adrian Ilie: ”Îmi spun unii: ‘unde te duci, mă, să fii sclav?”

Rădoi va rămâne la echipă doar până în vară, când va pleca la o echipă din străinătate unde va primi un salariu uriaș. Totuși, Gigi Becali are un plan și pe termen lung. Finanțatorul roș-albaștrilor vrea să înființeze un departament de scouting, nemulțumit fiind de transferurile efectuate în ultimele perioade de mercato.

Primul nume important pe care l-a convins să semneze este Adrian Ilie. Fostul mare fotbalist spune că unii dintre cei cu care a vorbit după ce a fost făcut anunțul s-au arătat dezamăgiți de decizia sa de a merge la FCSB.

”Vreți să vă spun ce îmi spune lumea când mă prinde prin oraș, la discuții? Vă dați seama că i-am luat pe toți în glumă, că nu poți să discuți serios cu niciunul. Când ne strângem noi mai mulți îmi spun unii: ‘unde te duci, mă, să fii sclav? Ție îți place altceva și ai văzut situație la cluburi’. Alții nici măcar nu știu că eu am lucrat la Steaua un an și jumătate”, a spus Adrian Ilie, conform Fanatik.

Adi Ilie a mărturisit că, de cele mai multe ori, le răspunde ironic acestora: ”’Nu m-am dus la FCSB. Am vorbit cu Rotaru și mă duc la Craiova’ . ‘Așa da!’. Ei țin cu Craiova. Dar acolo nu mai sunt sclav?”.