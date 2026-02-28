Meciul din SuperLig a fost controlat de echipa gazdă, care a intrat în avantaj la pauză, scor 1-0. Deși Alanyaspor a sperat la un rezultat pozitiv pe Rams Park, soarta partidei a fost pecetluită de reușita lui Victor Osimhen din minutul 83, care a stabilit rezultatul final de 3-1. Intrat din postura de rezervă în minutul 62, Ianis Hagi nu a putut să întoarcă rezultatul în favoarea formației sale.

Evoluția tricolorului la Istanbul

Pentru cele 28 de minute jucate, mijlocașul ofensiv a primit nota 6.7. Internaționalul român a încercat să impulsioneze ofensiva și s-a remarcat printr-o precizie maximă a paselor, reușind 13 pase corecte din tot atâtea încercate. În plus, a bifat 15 atingeri de balon, o recuperare, două dueluri câștigate și a scos două faulturi.

Cel mai bun fotbalist al oaspeților a fost Steve Mounie, marcatorul singurului gol pentru Alanyaspor din minutul 49, acesta fiind evaluat cu 7.8. Titlul de omul meciului i-a revenit lui Victor Osimhen, notat cu 8.3. De cealaltă parte, Enes Keskin și Gaius Makouta au înregistrat cele mai slabe evoluții din tabăra învinșilor, ambii primind nota 6.2.

În actuala stagiune, Ianis Hagi a strâns 20 de prezențe pentru echipa sa de club, reușind să marcheze patru goluri și să ofere două pase decisive.