CFR Cluj - Dinamo, ultimul meci din sezonul regulat al Superligii, de la ora 20:00

CFR Cluj - Dinamo, ultimul meci din sezonul regulat al Superligii, de la ora 20:00
Încep play-off-ul și play-out-ul în Superliga României.

CFR Cluj - Dinamo

LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 20:00, CFR Cluj și Dinamo se întâlnesc în ultimul meci din sezonul regulat al Superligii, înainte de play-off și play-out.

Ambele echipe sunt calificate în play-off și în tur au oferit un meci spectaculos, decis în prelungiri: Dinamo - CFR Cluj 2-1 după golurile lui Mamoudou Karamoko (90) și Alberto Soro (90+2).

Cordea, implicat în o treime din golurile ardelenilor 

29 noiembrie 2025, FC Argeș - CFR Cluj 3-0: a fost ultima înfrângere suferită de ardeleni în SuperLigă. Au urmat o remiză și 10 victorii la rând, rezultate în urma cărora au urcat spectaculos în clasament și și-au asigurat prezența în play-off.

Șase succese, cinci rezultate de egalitate și doar trei partide pierdute este palmaresul înregistrat de dinamoviști în campionatul curent pe teren advers.

Cu 11 goluri marcate și patru pase decisive, Andrei Cordea a contribuit la aproape 32 % dintre golurile înscrise de clujeni în primele 29 de runde.

28 dintre cele 42 de goluri marcate de bucureșteni au fost înscrise în repriza secundă, dintre care 13 după minutul 75.

CFR Cluj este echipa cu cei mai mulți jucători utilizați pe durata acestui sezon - 42. De partea cealaltă, Dinamo s-a bazat doar pe 29 de fotbaliști.

Statistica întâlnirilor directe

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 61 de ori, de 28 de ori au câștigat clujenii, de 21 de ori s-au impus bucureștenii, iar alte 12 partide s-au terminat la egalitate.

Palmares cu CFR gazdă: 30 jocuri - 17 victorii CFR Cluj - 6 remize - 7 succese Dinamo.

Primul Dinamo - CFR Cluj s-a jucat tocmai în 1948

Primul joc a avut loc pe 28 noiembrie 1948, Dinamo - CFR 1-0, gol Marin Apostol. Antrenorii celor două echipe erau Rudolf Wetzer, respectiv Nicolae Munteanu.

Cele mai multe goluri s-au marcat în returul ediţiei 1948-1949, cu CFR gazdă, scor 2-5 (Candrea dublă / Bartha dublă, Ozon dublă, Naciu). Insuccesul ardelenilor a fost urmat de un 0-9 cu Metalochimic Bucureşti, rezultate în urma cărora formaţia „vişinie” a luat drumul ligii secunde.

Prima victorie din contul trupei ardelene s-a consemnat în cel de-al patrulea duel direct, pe 15 iulie 1970, CFR - Dinamo 2-1. Succesul a contribuit decisiv la salvarea de la retrogradare, „ceferiştii” terminând campionatul cu un punct peste Crişul Oradea, prima echipă de sub linie.

5-0, cea mai mare diferență de scor între cele două echipe

Cea mai mare diferenţă de scor: 15 octombrie 2005, Dinamo - CFR 5-0. Interesant faptul că Dorinel Munteanu a folosit atunci o formulă de start formată numai din jucători autohtoni, singurii străini utilizaţi de clujeni intrând după pauză, Bruncevic şi Zoran Milosevic. Pe banca gazdelor s-a aflat Ioan Andone.

Un alt meci de referință s-a disputat pe 5 noiembrie 2006, CFR Cluj - Dinamo 2-1 (dublă Romeo Surdu / Radu Ştefan), când clujenii au oprit o serie de 13 victorii consecutive realizată de trupa antrenată la vremea respectivă de Mircea Rednic.

Ultimul succes bifat de bucureşteni pe prima scenă în deplasare: 6 mai 2017, CFR Cluj - Dinamo 0-3.

Cea mai recentă dispută directă din SuperLigă: 31 octombrie 2025, Dinamo - CFR Cluj 2-1 (Mamoudou Karamoko, Alberto Soro / Lindon Emerllahu). Info: LPF

Clasamentul din Superligă

