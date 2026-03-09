Rădoi a acceptat să fie antrenorul lui FCSB până la finalul sezonului, atunci când va pleca în străinătate pentru un salariu uriaș, de 1,6 milioane de euro.

Gigi Becali, mesaj pentru Mirel Rădoi: ”Fă, mă, tu ce vrei acolo și cu asta basta!”

După negocierile cu Rădoi, Gigi Becali a dezvăluit ce schimbări vrea antrenorul să aducă la echipă. În primul rând, Rădoi vrea să implementeze un sistem cu doi atacanți.

Becali susține că nu se va împotrivi și îi va lăsa mână liberă lui Mirel Rădoi.

”El a spus așa: ’Particip la tot ce înseamnă selecție. Mă, nașule, dacă am venit să te ajut, te ajut până la capăt, cu totul, și cu jucători, vrem să punem mașina pe roate’. M-a impresionat, eu credeam că vine că.... Nu a venit cu niciun fel de gând de câștig, nu vrea nici bani.

Am vorbit cu el despre sistem, așa vede el la ora asta să se joace, cu Bîrligea și Miculescu sau cu Bîrligea și Thiam. Când un om vine să te ajute, să se ofere și fără bani, ce poți să îi spui? Fă, mă, tu ce vrei acolo și cu asta basta! De mâine începe treaba acolo”, a spus Gigi Becali.