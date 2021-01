"Face totul la intamplare! Ilie Dumitrescu era peste el!" Primele critici pentru fotbalistul de 60 de milioane de euro al lui Gigi Becali 

Octavian Popescu este unul dintre tinerii de perspectiva din echipa lui Gigi Becali.

In timp ce unii oameni de fotbal i-au remarcat deja calitatile si l-au comparat cu nume mari ale fotbalului romanesc, altii nu se arata la fel de incantati.

Gabi Balint a declarat ca, din punctul sau de vedere, Ilie Dumitrescu a fost un fotbalist mai talentat decat tanarul jucator de la FCSB.

"Octavian Popescu e inca la inceput, calitati are, e talentat, de aici se pleaca. Fizic e mai slab decat Florinel Coman, trebuie sa mai puna pe el, dar are timp. In joc nu judeca fazele inainte, nu are experienta.

E greu sa il compar cu Ilie Dumitrescu din tinerete. El a crescut la Scornicesti si la Steaua a intrat direct titular. Ilie era peste el, judeca mai mult fazele, la Popescu e inca intamplator, arata mai multa maturitate Ilie", a spus Gabi Balint, potrivit DigiSport.

Fotbalistul de 18 ani de la FCSB este cotat de site-ul transfermarkt.com la 350.000 de euro. Gigi Becali l-a comparat in trecut cu Gica Hagi, stabilindu-i in contract o clauza de reziliere de 60 de milioane de euro.