EXCLUSIV | CSA poate pierde palmaresul Stelei! Cum ii poate da Gigi Becali LOVITURA DECISIVA lui Talpan

Virgil Boglea a vorbit la Pro X despre lupta pentru palmaresul Stelei.

Presedintele Asociatiei 'Salvati Steaua' a prezentat argumentele pe care se bazeaza in lupta cu Florin Talpan pentru a castiga dreptul asupra palmaresului si a clarificat situatia societatii Fotbal Club Steaua Bucuresti, amintind care sunt procesele pe care le-a pierdut echipa lui Becali pana acum.

"Am toata increderea ca procesul cu palmaresul va fi finalizat in favoarea adevarului obiectiv, adica in favoarea fostei societatii Fotbal Club Steaua Bucuresti. Abia dupa aceea putem vorbi despre demersuri ulterioare.

Domnul colonel s-a adresat instantelor judecatoresti cu o actiune prin care sa se constate ca palmaresul din 1947 paa in 2003 apartine Clubului Sportiv al Armatei. Si aici sunt mai multe discutii. Prima dintre ele vizeaza perioada. De ce din 1947 pana in 2003 si de ce nu din 1947 pana in 1998 sau, daca au fost alte scindari pe parcursul acestor ani, de ce nu pentru fiecare entitate juridica in parte, ASA, CSCA, CCA, CSA Steaua?

Sa ne explice de ce perioada 1998-2003 este acoperita tot de Clubul Sportiv al Armatei si, cel mai important aspect, sa ne explice de ce prin incercarea de a anula statutul Asociatiei Fotbal Club Steaua Bucuresti, prin care se prevedea ca se preiau in intregime traditiile glorioase ale sectiei de fotbal de performanta, continua sa sustina ca palmaresul apartine Clubului Sportiv al Armatei. De ce doar una dintre sectii a solicitat prin vocea CSA constatarea palmaresului si de ce a fost chemata in judecata doar fosta societate Fotbal Club Steaua Bucuresti si de ce nu au fost chemate si LPF, FRF sau chiar UEFA.

Principalul argument in procesul privind palmaresul constituie scindarea si desprinderea sectiei de fotbal in 7 aprilie 1998 si transferarea acestei sectii catre Asociatia Fotbal Club Steaua Bucuresti. Sigur, nu s-a facut o operatiune juridica clasica, in sensul de vanzare-cumparare. Putem accepta ca aceasta asociatie a luat fiinta pentru preintampinarea eventualelor sanctiuni venite de la UEFA si FRF sau LPF.

Pe de alta parte, pe tot parcursul acestor ani, Clubul Sportiv al Armatei a functionat si s-a organizat dupa cum reiese din actele oficiale fara a avea organizata o sectie de fotbal. Au avut baschet, hochei... Au existat privatizari, desprinderi ale activitatii sectiilor din cadrul clubului, si nu a fost niciun fel de problema, nu au fost actionati in instanta.

In plus, referitor la procesele castigate pana acum... S-a vehiculat ca Fotbal Club Steaua Bucuresti a pierdut tot si ca CSA Steaua a castigat tot. Nu e chiar asa. In ceea ce priveste identitatea Stelei, intr-adevar s-a pierdut de catre societatea comerciala marca. Prin decizia din 2014 a fost anulat dreptul de a utiliza acea marca.

Prin decizia din 2017, i-a fost interzis dreptul de a folosi denumirea Steaua Bucuresti pentru ca impieta asupra marcii deja inregistrate de Clubul Sportiv al Armatei. Astea sunt cele doua procese pierdute de Fotbal Club Steaua Bucuresti si care vizau efectiv marca de pe piept.

Cel mai important argument pe care il avem in procesul privind palmaresul este reprezentat de tranzactii. Desprinderile sectiei de fotbal de performanta a Clubului Sportiv al Armatei din 7 aprilie 1998 si ulterior trecere in martie 2003 catre societatea comerciala Fotbal Club Steaua Bucuresti au avut la baza anumite acte care nu au fost anulate nici pana in prezent.

Prin urmare, toata aceasta continuitate pe plan sportiv, pe plan juridic, se bazeaza pe actele respective care nu au fost anulate. Intr-adevar nu se prevedea si trecerea dreptului asupra marcii Steaua", a declarat Virgil Boglea, presedintele Asociatiei 'Salvati Steaua', la Ora exacta in sport.