Tommaso Giacomel era mare favorit la medalie, la Jocurile Olimpice Milano-Cortina 2026. Biatlonistul italian este pe locul 2 în clasamentul Cupei Mondiale, dar la Olimpiadă nu a reușit să își adjudece vreo clasare pe podium, chiar dacă era un favorit al disciplinei.

Deși a luat startul în patru probe individuale în Italia, Tommaso Giacomel nu a bifat vreo performanță importantă pe ”terenul propriu”, motiv pentru care a fost foarte dezamăgit.

Biatlonistul Tommaso Giacomel a fost nevoit să se retragă de la JO 2026

Era încrezător înainte de startul Jocurilor Olimpice, dată fiind clasarea pe locul 2 în clasamentul Cupei Mondiale, care se datorează și celor patru curse câștigate în acest sezon, însă s-a ales, până la urmă, doar cu o medalie de argint la ștafeta mixtă la Milano-Cortina.

Individual nu s-a remarcat, chiar dacă la proba de start în bloc, deși se afla în fruntea plutonului, a abandonat din cauza unor probleme de ordin fizic.

Dezamăgirea l-a făcut pe italian să posteze un mesaj pe paginile de socializare.

”Sunt bine – dacă pot folosi această expresie după ce m-am retras când conduceam o cursă olimpică. Imediat după a doua tragere, corpul meu a încetat cumva să funcționeze corect. Mă chinuiam foarte mult să respir și să mă mișc, așa că a trebuit să mă opresc. A fost cel mai rău sentiment pe care l-am simțit vreodată în viața mea.

Am încercat să schiez foarte încet în prima parte a celui de-al treilea tur, dar corpul meu nu m-a lăsat să continui. Atât de multe lucruri îmi trec prin cap acum... frustrare, furie, dezamăgire... Sunt devastat. E devastator să mă opresc, dar astăzi nu am putut face nimic împotriva corpului meu.

Cu siguranță nu este sfârșitul Jocurilor Olimpice la care speram, dar nu voi renunța niciodată. Patru ani trec atât de repede și voi încerca din nou în Franța.

Voi face niște controale medicale în următoarele zile pentru a afla ce a mers prost astăzi... Vă voi ține la curent. Vă mulțumesc pentru sprijinul extraordinar”, a scris italianul pe contul personal de Instagram, atașând și o poză în care primea îngrijiri medicale, în urma problemelor semnalate în timpul probei de start în bloc.