Partida FCSB - Metaloglobus, din runda a 28-a din Superliga, va avea loc luni, de la ora 20:00 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Roș-albaștrii se află pe locul 10 în Superliga înaintea acestui meci și au 40 de puncte adunate în 27 de meciuri.

Valentin Crețu nu va evolua în partida cu Metalogobus

Fundașul dreapta experimentat de la FCSB nu va putea juca în partida de pe Arena Națională.

Valentin Crețu a văzut cartonașul galben în meciul cu Universitatea Craiova de pe Ion Oblemenco și a ajuns la patru avertismente în acest sezon. Astfel că, fundașul lui FCSB nu va putea juca în partida cu Metaloglobus din cauza cumulului de cartonașe galbene.

Vali Crețu a adunat cele patru avertismente în partidele cu CFR Cluj, Rapid, Csikszereda și Universitatea Craiova, iar în locul lui ar putea juca Alexandru Pantea.

Elias Charalambous, reacție fermă după dezastrul de pe Arena Națională: „Nu există scuze!”

Suprafața de joc de pe cel mai mare stadion al țării a cedat sub greutatea ninsorilor abundente și a crampoanelor fotbaliștilor, în timpul partidei Rapid - Dinamo, scor 2-1. Terenul s-a transformat rapid într-o întindere de noroi, o problemă majoră pentru campioană, care are nevoie de o victorie în meciul de luni seară pentru a rămâne în cursa pentru play-off.

Pentru a proteja pe cât posibil jucătorii și a desfășura ședințele de pregătire în condiții optime, FCSB a apelat la un teren artificial înaintea disputei cu Metaloglobus. Elias Charalambous, antrenorul campionilor, a subliniat riscurile pe care această suprafață le prezintă pentru musculatura fotbaliștilor, dar a punctat clar că echipa sa trebuie să se adapteze rapid condițiilor și să obțină cele trei puncte, indiferent de calitatea gazonului pe care se va juca.

„Am văzut terenul, Cătălin a fost acolo dimineață, mi-a spus că e într-o condiție proastă, dar asta este. Ne antrenăm pe sintetic, nu este ușor. Oriunde am juca, trebuie să ne adaptăm, să găsim soluții și să câștigăm. Nu este ideal, dar toate echipele se antrenează și joacă în astfel de condiții. Nu există scuze! Să te antrenezi pe sintetic nu este bine pentru jucători, pentru mușchi, dar asta este situația. Am mai experimentat zăpada. E primul an în care este atât de multă zăpadă, dar este în regulă”, a spus Elias Charalambous.

FCSB ocupă locul 10 în clasamentul Superligii și are nevoie de cele trei puncte pentru a se apropia de FC Argeș (ocupanta locului șase) în clasament.