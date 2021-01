EXCLUSIV | Chin pentru Puscas! S-a operat din nou si e OUT cel putin o luna! Anunt de ultima ora

George Puscas (24 de ani) a fortat revenirea, insa a ajuns din nou pe mana medicilor.

Puscas a lipsit la finalul anului trecut timp de doua luni de pe teren, apoi a incercat sa revina. Tratat in Germania de pubalgie, Puscas a crezut ca problemele vor fi o amintire dupa anul nou. N-a fost asa. George a ajuns din nou pe mana doctorilor nemti.

Vineri a fost operat, anunta sursele www.sport.ro. Recuperarea in urma interventiei dureaza o luna, astfel ca Puski spera sa revina pe teren cel mai tarziu la finalul lui februarie. In functie de viteza recuperarii, atacantul va putea fi luat in calcul si de radoi pentru startul preliminariilor Mondialului din 2022. Romania intalneste Macedonia de Nord (25 martie, 21:45), Germania (28 martie, 21:45) si Armenia (31 martie, 19:00) in direct la PRO TV.

In acest sezon, Puscas a jucat 8 meciuri in campionat pentru Reading si a marcat doua goluri. George a fost ultima oara pe teren in amicalul Romania - Belarus de pe 11 noiembrie.