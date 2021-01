Soiledis, jucator intrat pe "lista neagra" a lui Becali, si-a decis viitorul! In ce campionat isi doreste sa ajunga

Aris Soiledis nu mai face parte din planurile lui Gigi Becali si deja este in cautarea unei noi aventuri.

Latifundiarul din Pipera a dorit sa il trimita la FC Arges, dar grecul a refuzat mutarea. Argesenii ar fi ajuns lao intelegere cu FCSB, dar Soiledis a refuzat transferul, deoarece Pitesti este angrenata in lupta pentru retrogradare.

Fundasul stanga este a treia solutie in echipa lui Toni Petrea, dupa Risto Radunovic si Ionut Pantiru, iar presa din Grecia a anuntat unde isi doreste sa ajunga Soiledis.

Grecul incearca sa isi gaseasca o echipa in tara natala, dar nu vrea sa semneze in aceasta perioada de mercato, ci vara viitoare, potrivit Sporttime.

In acest sezon, Soiledis a jucat doar doua meciuri pentru FCSB: unul in preliminariile Europa League si inca unul in Liga 1.