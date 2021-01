"FCSB e o forta! Poate face surprize frumoase in Europa!" Conditiile in care echipa lui Gigi Becali se poate impune la nivel international 

FCSB este lider in Liga 1 si a inceput perfect anul 2021, cu o victorie in fata celor de la Astra.

Fostul presedinte de imagine al ros-albastrilor a vorbit despre lupta pentru titlu din acest sezon. Helmut Duckadam a declarat ca el o vede favorita la cucerirea trofeului pe FCSB, echipa lui Gigi Becali asemanandu-se din mai multe puncte de vedere cu echipa pe care Reghecampf a condus-o spre castigarea mai multor titluri cu ani in urma.

In plus, Duckadam a spus ca este convins ca fotbalistii de la FCSB ar putea sa faca o figura frumoasa si la nivel international, sfatuindu-l pe Gigi Becali sa nu isi lase 'perlele' sa plece la alte echipe.

"FCSB e o forta. Eu cred ca aceasta echipa se poate compara cu echipa care a castigat ultima data campionatul, cu Reghecampf. Am vazut o echipa a FCSB-ului care face pressing si in minutul 91, deci sunt foarte bine pregatiti fizic. Eu cred ca daca mai imbunatatesc un pic jocul, nu au adversara in campionat.

E o echipa cu jucatori foarte buni si tineri. Cred ca, daca lotul ramane impreuna inca un an sau doi, va face surprize frumoase in Europa. Daca nu pleaca nimeni, atunci cred ca vom avea din nou sanse sa urcam in Europa pe o pozitie cat mai buna.

FCSB e favorita la titlu. E pe primul loc, are o diferenta de 3 puncte, jocul arata bine, iar jucatorii par sa fi trecut de acele probleme pe care le-au avut cu Covid-19. Daca nu intervine nimic, FCSB are prima sansa la titlu", a declarat Helmut Duckadam, potrivit AS.ro.

Urmatorul meci al celor de la FCSB este programat marti, de la ora 20:00, pe terenul celor de la FC Viitorul. Partida va fi transmisa in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.