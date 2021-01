Un fost jucator de la FCSB a luat atitudine in scandalul dintre Becali si Talpan! "Din punctul de vedere al marcilor, nu este Steaua!"

Razboiul dintre FCSB si CSA este departe de a se finaliza.

Fost jucator in Ghencea, Valeriu Rachita, a vorbit despre conflictul dintre cele doua parti. FCSB si CSA se judeca pentru palmaresul echipei, care in prezent se afla in posesia echipei patronate de Gigi Becali. Procesul este in desfasurare de mai multi ani, dupa ce Instanta a amanat de mai multe ori pronuntarea finala.

Vivi Rachita a declarat ca din punct de vedere sportiv, echipa finantata de latifundiarul din Pipera este Steaua, dar din punct de vedere al marcilor, considera ca echipa din Liga 3 e clubul care a castigat in 1986 Cupa Campionilor Europeni.

"Dinamo se pare ca a ramas, acum, in Liga 1, cel mai puternic brand. FCSB-ul este Steaua, din punct de vedere sportiv, dar, din punctul de vedere al marcilor, nu este Steaua. Daca Gigi Becali a luat o teapa atunci in 2003" a spus Valeriu Rachita pentru ProSport Live.

