Eissat a fost integralist în Hapoel Tel Aviv - Maccabi Haifa 4-0, contând pentru etapa a 29-a din campionatul Israelului.

Meci de uitat pentru Lisav Eissat

Fundașul central cu două selecții pentru România a primit din partea portalului SofaScore nota 5,8.

Doar Georgiy Yermakov, portarul echipei sale, s-a ales cu o notă mai mică, 5,5, din partea sursei citate anterior.

SofaScore le acordă din oficiu tuturor jucătorilor nota 6 la începutul meciurilor. O evaluare finală identică sau sub 6 arată o evoluție foarte slabă a jucătorilor în cauză.

Eissat, depășit complet contra lui Hapoel Tel Aviv

Lisav Eissat a fost foarte puțin activ în a-și proteja echipa pe fază defensivă. A câștigat trei din patru dueluri la sol și a cedat de două ori la nivel aerian.

Eissat a ieșit din apărare de două ori cu mingea la picior și a reușit trei recuperări. El a comis un fault în confruntare, fără să vadă cartonașul galben.

Hapoel Tel Aviv a ajuns la 55 de puncte și se află pe locul patru. Maccabi Haifa se situează pe cinci și a rămas la 42 de puncte.