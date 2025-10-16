Boaz Goren, agentul lui Lisav Eissat, a fost invitat în cadrul unei emisiuni televizate în Israel, unde a vorbit printre altele și despre convocarea fundașului la echipa națională a României.

Agentul lui Lisav Eissat, dialog în contradictoriu cu un jurnalist israelian

Agentul s-a arătat încântat de felul în care Eissat a fost tratat la naționala României, chiar dacă a recunoscut că fundașul și-ar fi dorit să reprezinte Israelul. Reporterul One.co.ii l-a acuzat pe fotbalist că s-a grăbit cu alegerea sa, însă Boaz Goren a sărit în apărarea lui Eissat.

Impresarul fundașului a transmis că iraelienii nu au dorit să-i dea o șansă fotbalistului de a demonstra la echipa națională, astfel că, atunci când a primit șansa de a reprezenta România, Eissat a decis să o accepte.

Reporterul de la one.co.il i-a spus agentului lui Eissat că, dacă fotbalistul a ales naționala României, atunci ar trebui să plece din campionatul Israelului și să joace în Superliga, iar Goren a mărturisit că nu exclude acest lucru.

”O experiență deosebită. În general, de când a început interesul din partea echipei naționale. Trebuie să vezi și să înțelegi imaginile ca să înțelegi ce fel de tratament a primit. Ca în orice aspect din fotbal, se iau decizii și fiecare le poate interpreta cum vrea. Înțeleg de ce presa este preocupată de subiect. Știu că s-ar putea discuta despre asta non-stop, dar până la urmă este o decizie personală.

Naționala era la curent cu această decizie de mai bine de șase luni, iar singura încercare de a lua legătura cu el a venit prea târziu. Până la urmă, fiecare ia decizii în viață, și nu toți se răzgândesc. (n.r. Reporter: Cred că un jucător israelian trebuie să reprezinte echipa națională, mai ales dacă locuiește aici.) A fost decizia lui, așa cum și Yoan Stoianov a ales să joace pentru Bulgaria. Liel Abada are acum o oportunitate profesională excelentă.

(n.r. Reporter: Îmi e greu să accept asta, pentru că tu trăiești în Israel, iar pentru mine naționala este mai presus de toate. Așa că nu pot fi de acord cu faptul că încerci să-l scuzi sau să-l faci să pară mai bine) Am dreptul să-l reprezint, așa cum ai și tu dreptul la opinie. Dar asta e deja de domeniul trecutului, lucrurile s-au încheiat.

(n.r. Reporter: Atunci să plece să joace în campionatul României!) În prezent joacă la Maccabi Haifa și este foarte mulțumit. Dacă va veni o ofertă, poate că va pleca. Ar trebui și Yoan Stoianov să meargă să joace în Bulgaria? Eu nu cred că are legătură cu alegerea lui. Naționala Israelului nici măcar nu l-a convocat în lotul lărgit”, a spus Boaz Goren.

